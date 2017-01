Fran Ferri: ‘Ni línies roges ni altres farses, el PP protegeix els seus corruptes’

Divendres, 27 de gener de 2017 a les 10:30h

El grup parlamentari popular es va fer càrrec, amb diners públics, de les minutes per a la defensa dels imputats del PP en la causa pel finançament il·legal del partit



RedactaVeu / València.



El síndic de Compromís, Fran Ferri, s’ha referit “al nou escàndol relacionat amb la corrupció del PP que hem conegut hui” i és que, segons el diari El Mundo, el grup parlamentari popular es va fer càrrec, amb diners públics, de les minutes per a la defensa dels imputats del PP en la causa pel finançament il·legal del partit.



Segons explica Ferri, “açò va passar mentre Alberto Fabra era president del PP, és indignant que mentre el PP valencià deia que marcava línies roges contra la corrupció, el que realment estava fent era signar xecs per a pagar els advocats dels seus imputats pels casos de corrupció. I ho feia amb diners de tots els valencians i valencianes”.



“Des de Compromís exigim a l’actual síndica popular, Isabel Bonig, i al Partit Popular que tornen eixos diners. És una autèntica vergonya que a més d’haver sigut saquejats per totes les trames de corrupció de càrrecs del PP, ara ens assabentem que hem pagat amb diners de tots i totes els seus advocats amb minutes de fins a 40.000€”.



Per a Ferri, “es corrobora una vegada més el modus operandi del Partit Popular. Una organització que es beneficiava i s'emparava de la corrupció que hem patit els ciutadans quan governava i que ara no dista molt d’eixa actitud quan comprovem com la senyora Bonig protegeix un investigat pel cas Púnica, el diputat Víctor Soler, dins del seu grup parlamentari. L’habitual doble discurs del PP sobre la corrupció”.