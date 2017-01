Detingut un menor de 17 anys per apunyalar sis companys de classe a Villena

Divendres, 27 de gener de 2017 a les 10:45h



EP / ACN / Villena.



La Guàrdia Civil de Villena ha detingut aquest divendres un menor per, suposadament, agredir amb arma blanca sis companys en l'IES Les Fonts. Dues xiques han necessitat atenció mèdica per punxades i han requerit sutura, mentre que l'agressor també presenta ferides en les mans.



Segons han confirmat fonts de la comandància de la Guàrdia Civil d’Alacant, els fets han succeït a les 09.00 hores d’aquest divendres quan l’agressor ha entrat en una de les classes per a agredir una alumna i, en l’intent de protegir-la, alguns companys també han patit ferides lleus. Les mateixes fonts indiquen que tots els agredits es troben fora de perill després de ser atesos pels serveis sanitaris, desplaçats fins a l’institut.



L’Ajuntament de Villena ha demanat tranquil·litat a les famílies i que no vagen al centre per tal de no col·lapsar-lo. A través d’un comunicat, assenyala que l’incident es troba del tot controlat per la Guàrdia Civil i la policia i que es treballa per a recuperar la normalitat.



Fonts municipals han informat que els alumnes des de primer a quart de l’ESO tornaran a les classes al llarg d’aquest matí i que els serveis psicològics s’han desplaçat a l’institut per a atendre els alumnes i els professors. Per als alumnes de Batxillerat i cicles formatius, l’institut dóna llibertat per a abandonar el centre però ha reiterat als pares i mares dels alumnes que els menors han de romandre a l’institut, on rebran l’atenció psicològica que necessiten.