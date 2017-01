Barberà (ERPV): 'El Govern del Botànic ha defensat el arguments del PP a l’ERO de RTVV'

Divendres, 27 de gener de 2017 a les 12:00h

'Finalment, paguen els plats trencats els treballadors i les treballadores, que no són culpables del saqueig de la radiotelevisió pública'



RedactaVeu / València.



El president d’Esquerra Republicana del País Valencià, Josep Barberà ha valorat la sentència que dicta que l’ERO de RTVV és ajustat a dret. “Finalment paguen els plats trencats els treballadors i les treballadores, que no són culpables del saqueig de la radiotelevisió pública”



Barberà ha afegit que “la sentència ha posat de manifest el grau de desprotecció en què es troben els treballadors de les empreses públiques després de la darrera reforma laboral. Senta un precedent greu que podem veure reproduït en altres àmbits del sector públic”.



El dirigent republicà ha afegit que “el Govern del Botànic, en lloc d’arribar a una solució negociada amb el Comitè d’Empresa, ha validat, defensant judicialment, els arguments del Partit Popular, el tancament de RTVV que llavors va denunciar i, per tant, la gestió d’Alberto Fabra al seu capdavant. Després de una calamitosa gestió econòmica sobre la qual se sustenta l’ERO i el tancament de la radiotelevisió pública, el saqueig d'aquesta segueix impune. El Consell s’ha personat en diferents casos de corrupció amb la vocació de reparar el dany a la hisenda pública. Per què en el cas de RTVV no?”



Barberà ha reiterat, des d’Esquerra Republicana del País Valencià, “el suport a la plantilla de radiotelevisió valenciana després d’aquesta sentència tan adversa. Tots plegats ens vam comprometre abans de les darreres eleccions autonòmiques en la recuperació del servei públic i en la reparació dels drets laborals dels treballadors i les treballadores. Nosaltres no hem variat la nostra posició, mentre que altres han optat per trepitjar drets en lloc de rescatar persones”.