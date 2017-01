'Les llàgrimes d'Àfrica' en repulsa a les pintades i cartells racistes a la Vall d’Uixò

Divendres, 27 de gener de 2017 a les 18:15h

L’equip de Govern municipal considera que els recents fets de caire xenòfob ocorreguts a la Vall d’Uixò –amb l’ aparició de pintades i cartells d'índole racista i xenòfoba en diversos punts de la ciutat- “que seran retirades immediatament per la brigada municipal”, fan patent la “necessitat” d’impulsar accions municipals dirigides a la població de cara a educar contra la intolerància, l'odi i el vandalisme” i en defensa de la igualtat, el respecte, la convivència i els drets humans.Per aquest motiu, dins del Pla d'Integració i Convivència 2016-2019, amb l'objectiu de promoure la integració de les persones d'origen estranger que viuen en el municipi i la convivència entre cultures des dels paràmetres propis de la interculturalitat i la cultura de la pau, des de la Regidoria de Serveis Socials, Agència Amics i l'associació Amics de la Vall, està prevista la projecció, aquesta vesprada a les 19 hores, en la biblioteca municipa, del documental Les llàgrimes d'Àfrica.L’exhibició del documental es realitza, segons un comunicat de l’Ajuntament, “precisament per a mostrar el drama social de la immigració” ja que, explica “aquests fets fan patent la necessitat d'impulsar aquest tipus de plans d'integració i convivència des de les institucions públiques perquè a la Vall d'Uixó no tenen cabuda la intolerància, l'odi ni el vandalisme i sí la defensa de la igualtat, el respecte, la convivència i els drets humans”.