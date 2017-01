L’Auditori de Tenerife que construí Calatrava també té problemes amb el trencadís

Divendres, 27 de gener de 2017 a les 18:15h

El Cabildo de l’illa ha detectat errades en el revestiment de l'Auditori i exigeix una solució a l’arquitecte valencià



EP / RedactaVeu / Tenerife.



L’any 2015, tan sols 10 anys mal comptats després que s’inaugurara el Palau de les Arts (2005, i 2006 la primera òpera), l’arquitecte valencià, Santiago Calatrava, va haver de canviar, no sense resistència, el trencadís del coliseu públic d’òpera valencià.



L’arquitecte, mentre construïa el palau valencià, va mamprendre la construcció d’un altre semblant, l’Auditori de Tenerife, a les Illes Canàries. Una obra que començà en 1997 i acabà en el 2003, dos anys abans que conclogueren les de Les Arts. La semblança de les cobertes són evidents, si atenem les imatges, i els materials emprats també. Tots dos auditoris, el de Tenerife i el valencià estan acabats amb trencadís.



El Cabildo ha detectat errades en el revestiment de l'Auditori de Tenerife Adán Martín i de manera immediata ha enviat una carta a l'equip de l'arquitecte valencià Santiago Calatrava perquè propose una solució "al més prompte possible", com així ho recull Europa press.





Auditori de Tenerife. Foto: EP.



Aquesta setmana, el Consell de Govern Insular, reunit sota la presidència del seu titular, Carlos Alonso, han acordat demanar solucions a l’arquitecte a qui ja se li va fer malbé la teulada de Les Arts.





Palau de les Arts. Foto: laveupv.



Segons apunta el Cabildo, el peritatge realitzat recentment a petició del govern insular demostra que existeixen errades que afecten el revestiment i hi ha filtracions d'aigua i humitats en algunes zones de l'edifici, per la qual cosa es requerirà als responsables de la construcció que en determinen les solucions que proposaran per a esmenar aquestes patologies, ja que la llei estableix un període de 15 anys per si apareixen deficiències en la construcció.



El Consell de Govern insular va adjudicar a l'abril de 2016 a l'empresa Intemac la realització d'un informe que avaluara l'estat de l'edifici, ja que aquesta entitat té una àmplia experiència en la realització d'estudis d'aquest tipus. Intemac empra tècniques molt capdavanteres en les seues anàlisis, com la termografia infraroja o l'envelliment accelerat dels materials per a poder detectar qualsevol defecte o patologia de l'edifici, ressalta la corporació.