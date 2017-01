'El PP de Crevillent impedeix la retirada del monòlit feixista en honor a Primo de Rivera'

Divendres, 27 de gener de 2017 a les 19:30h

El diputat al congrés espanyol de Compromís, Ignasi Candela, ha criticat aquest divendres que el PP de Crevillent (Baix Vinalopó) "impedisca la retirada del monòlit feixista" en honor a José Antonio Primo de Rivera. En un comunicat, el diputat ha recordat que la retirada va ser aprovada en el ple municipal per majoria al novembre de 2015."El PP no solament incompleix la Llei de Memòria Històrica, sinó que també bloqueja els acords presos democràticament en el ple", ha lamentat Candela, que ha rebutjat les excuses de l'alcalde, el 'popular' César Augusto Asencio, ja que "la voluntat política que al PP li falta és l'únic requisit necessari per a retirar el monument feixista del passeig Fontenay".Compromís ha defensat que l'ajuntament té "la capacitat i competència legal" per a llevar qualsevol element que estiga situat en un espai de domini públic i que l'argument del PP, que al·lega que la proposta manca dels informes jurídics pertinents, "és fals".El text de la Llei de Memòria Històrica assenyala l'obligació de retirar les "mencions commemoratives d'exaltació, personal o col·lectiva, de la revolta militar, de la Guerra Civil i de la repressió de la dictadura".Però en aquesta població no sols queda aquest vestigi del franquisme, ja que encara existeix un col·legi públic que porta també el nom de Primo de Rivera