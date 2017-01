El Consell Rector dóna el vistiplau als 55 milions d’euros per engegar la nova RTVV

Divendres, 27 de gener de 2017 a les 19:30h

Mantindran una reunió amb els sindicats per analitzar el nou escenari després de la sentència de l’ERO

RedactaVeu / València.



Després de la reunió celebrada divendres 27 de gener per la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, a Burjassot, el Consell Rector d'aquesta Corporació ha aprovat l'avantprojecte de pressupostos de la Corporació per a 2017, segons han informat en un comunicat, que ascendeix a 55.000.000 milions euros.



Igualment, han fet públic la previsió d'ingressos i despeses continguda en l'avantprojecte, on destaquen els 2.730.000 d’euros per a “personal”, és a dir, per a personal no adscrit a la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), com puga ser l’equip de comunicació, juristes i economistes o personal de recursos humans; en cap cas, aquesta xifra (de quasi 3 milions d’euros) es destina a la contractació del personal que treballa en la ràdio, televisió o plataforma en línia. Destaquen també els 11.370.000 milions per comprar “bens corrents i depeses de funcionament”, que fan referència als bens necessaris per posar en marxa la televisió, ràdio i plataforma digital, com ara bé la capçalera d’emissió de la televisió, i tot allò que té a veure amb la inversió fixa.



Igualment, els pressupostos recullen la xifra de 36.840.000 d’euros per a “transferència de capital”, una xifra que es destinarà a la societat mercantil (on tot apunta que s’anomene RTV de la Comunitat Valenciana). D’aquesta quantitat (quasi 37 milions d’euros) és d’on eixiran els recursos econòmics per contractar el personal que farà la ràdio, la televisió i la plataforma en línia per a aquest any 2017. Podeu veure el desglossat de les partides en la imatge d’aquesta notícia.



Per altra banda, han afegit que el Consell Rector també ha acordat reunir-se amb els representants de les organitzacions sindicals més representatives per tal d'analitzar el nou escenari que s'obri després de la sentència referent a l'ERO de RTVV SAU.