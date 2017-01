La pressió social fa que el Vila-real CF rectifique: ja s’escolta la megafonia en valencià

20 David / València 31 de gener 21.35h

#18 Home dir q "pateixes" amb el Barça és molt dir eh? Fins i tots als 70 el Barça tenia més titols q el València. El Barça és més q un club per als seus seguidors per a mi no significa res. A les Marines guanyen "les bessones" Madrid/ Barça, x molt q poseu excuses la realitat és la q és, vos feu dels equips q sempre guanyen. La gent al PV( el 99,9%) és fa del Barça perque guanya, no xq respete més la nostra llengua. El Girona ho respecta tant o més q el Barça però no guanya ... Llegir més

0 Valora aquest comentari: Respondre comentari Comentari inadequat



19 Esquellot 31 de gener 19.01h

#17 Això heu diuen els xiquets xicotets i els indocumentats. Soc del Barça desde el 78(mil milions de gràcies pare), guanye, perga o aunque segueixca de per vida amb el patrocini qatari. Lo que no seré mai es un xoto renegat i acastellanat, que critica a rabiar a un altre valencià, per ser d´un equip que respecta, mima i potencia la seua llengua i la seua cultura(infinitament més que el València), i que "curiosament" es la mateixa que parle jo.

2 0 Valora aquest comentari: Respondre comentari Comentari inadequat



18 AMARCORD / Oliva 31 de gener 17.51h

#17 Els que ja tenim uns quants anyets, i som del Barça, tan sols l'hem vist guanyar trofeus amb certa continuïtat des de l'època de Cruyf; i filant més fi encara, diríem que tot va començar quan va ser entrenador. Sempre hem sigut culers i patidors, malgrat ser "més que un club".

No se per què t'encabotes en posar com a exemples a equips de capital de província (Girona, Lleida, Tarragona), tampoc la gent de La Plana és del Castelló (la majoria son del Barça) ni la d'Oriola anima a... Llegir més

2 0 Valora aquest comentari: Respondre comentari Comentari inadequat



17 David / València 31 de gener 16.08h

#14 Clar que si, tu ets del Barça xq estimen la llengua( el Girona tmbé, xq no et fas del Girona?). Argument infantil?, la realitat és la que és, la gent es fa dels equips de la seua terra, sinò es fan de Barça o Madrid( els que guanyen sempre). Casualitat? Això no s ho creu ningú.

#15 Jo tan sols he dit q sou del Barça xq guanya, si vols cou la veritat no és el meu problema, "neoblaver" :).

1 2 Valora aquest comentari: Respondre comentari Comentari inadequat



13 David / València 31 de gener 00.18h

#12 Mirar a esquenes del país, em diu un q preferix q guanye el Barça q el Vila-real haha. I no fa cap faltaq et justifiques, ets del Barça xq sempre guanya( del Lleida o del Nàstic no quina casualitat). I no sou del València pel mateix q no sou del Vila-real, és q no guanyen res i això " no mola". Neoblavers, això em fa més gràcia encara :)

6 Valora aquest comentari: Respondre comentari Comentari inadequat



12 Esquellot 31 de gener 00.05h

#10 Mira fill..no vaig a perdre el temps, contestant a xuminades neoblaveres. Soc de l'equip que m'eix de les castanyes, preguntat primer perque al nord del pais sobretot, no hem tingut MAI simpatia pel València. Deixeu de mirar-vos tan el melic, i de viure a esquenes de la resta del pais.

5 0 Valora aquest comentari: Respondre comentari Comentari inadequat



11 Esquellot 30 de gener 23.57h

No vull caure en els tipics i tòpics provincians, però a la fanaticada grogenca encara li queda molt per a "normalitzar-se" com afició. Que els pregunten als malparits dels ultra-sur...





3 0 Valora aquest comentari: Respondre comentari Comentari inadequat