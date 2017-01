Estrena a la xarxa de la segona part d’un documental sobra la història de la Vila Joiosa

Dilluns, 30 de gener de 2017 a les 09:00h

‘Història i Patrimoni de La Vila Joiosa: Part II’ tracta de la continuació del reportatge dirigit per Jaume R. Lloret i escrit per Antonio Sellés en 2013



Redactaveu / Vila Joisa.



Els autors del projecte expliquen que amb aquest documental s'intenta explicar el segle XX a la Vila Joiosa (la Marina Baixa) a través de testimonis, material gràfic i elements patrimonials hui desapareguts. El documental compta a més amb la participació d'Enric Puig, famós actor de doblatge, que s'encarrega de la veu en off i amb entrevistes a Albert Alcaraz (responsable de l’Arxiu Municipal de la Vila Joiosa), José Payá (Cronista Oficial de la Vila Joiosa), Nacho Gironés, Àngela Lloret, Teresa Vives, Maruja Llorca, Concepción Pérez, Antonio Pérez, Rosa Santamaría, Francisca Reus i Gaspar Baldó.



En paraules dels seus creadors: “El documental ens ha costat quatre anys de treball, però creiem que ha pagat la pena. A més, volem recalcar que sense l’ajuda de les empreses i dels ciutadans que així ho van voler, haguera sigut impossible realitzar-lo, perquè la major part dels costos s'han sufragat a través de microaportacions”.



El documental travessa un període que abasta des de la construcció de la línia del ferrocarril, posant l'accent en elements patrimonials ja desapareguts (com el Teatre Olympia, els Banys de Neptú o el Convent dels Agustins); recorre l'assaig democràtic que va suposar la instauració de la II República; incideix en passatges més foscos, com la Guerra Civil i els anys de postguerra, però tampoc oblida successos inoblidables, com les festes de Moros i Cristians de 1947 o la participació de la Vila en el programa de TVE ‘Kilómetro Lanzado’. El fermall final del documental el posa la celebració, en 1979, de les primeres eleccions municipals després de la dictadura.



