L’Ajuntament de Corbera posa la directa per desbloquejar la urbanització d'1/3 de la població

Dimarts, 31 de gener de 2017 a les 00:00h



Xavier Pérez / Corbera.



L’equip de govern de BLOC-Compromís de Corbera (la Ribera Baixa) ha ficat la directa per resoldre, tal vegada, el major problema que té la localitat: la paràlisi de la urbanització de l’extraradi que suposa 1/3 del nucli urbà que en aquest moments està “en una situació lamentable pel fem i el mal estat de les parcel·les que tots els anys són un perill especialment en l’estiu i sobre les que l’ajuntament actua en les de titularitat pública”, segons ha manifestat a La Veu l’alcalde nacionalista Jordi Vicedo.



“Després de 10 anys de litigis i incompliments per part de l’agent urbanitzador, els propietaris estaven desesperats i calia aportar una solució definitiva al problema, i per això decidírem, amb el informes favorables, assumir des de l’Ajuntament la gestió directa del PAI”, explica l’alcalde.

Però aquest projecte “s’ha fet etern i volem que comence a executar-se enguany amb el consens dels propietaris. Hem fet reunions i al final els hem donat dos opcions: una, fer les infraestructures bàsiques en un any, i l’altra és executar-les en 3 anys”.



Després de plantejar aquestes opcions, Vicedo explica que es va fer una votació entre els afectats, i encara que votà el 50%, d’aquest percentatge el 80% es decantà per fer la urbanització en tres anys. “Nosaltres som conscients de la situació econòmica per la qual estem passant i volem gravar el menys possible als afectats, i entenc també que els tres propietaris que tenen el major número de metres quadrats no estiguen d’acord i per això apostem per un temps raonable”.La urbanització de la Zona-4 va ser adjudicada l'any 2004 pel govern municipal del Partit Popular a la mercantil ‘Unidad 4Corbera S.L.’ (societat privada creada expressament per a l'ocasió) designada com a Agent Urbanitzador. La gestió d'aquesta empresa, “plena de negligències, demores i incompliments, desembocà en la paràlisi de la urbanització”, de tal manera que 8 anys després el Projecte de Reparcel·lació encara no s'havia pogut inscriure en el Registre de la Propietat. Davant la necessitat de desbloquejar la urbanització, en 2013 , l'Ajuntament governat per Bloc-Compromís va aprovar: - Retirar-li la condició d'Agent Urbanitzador a la mercantil ‘Unidad 4 Corbera S.L., prèviament obtinguts els dictàmens preceptius de la Conselleria d’Urbanisme i del Consell Jurídic Consultiu de la CV avalant la raó de l’Ajuntament de retirar-li a Unidad 4 Corbera SL la condició d’Agent Urbanitzador. La votació per la qual es va aprovar aquella resolució plenària va donar el següent resultat: 5 vots a favor (BLOC-Compromís) i 6 abstencions (5-PP i 1-PSOE). Per tant, la proposta del govern municipal va quedar- Inscriure la reparcel·lació en el registre de la propietat.- Procedir a la liquidació i iniciar l'expedient per a determinar els danys i perjudicis ocasionats per l'Agent Urbanitzador amb la finalitat de reparar les despeses ocasionades pels avals dipositats pels propietaris de la zona i no reintegrats per l'Agent Urbanitzador.- Procedir a la possessió de la garantia dipositada per l'Agent Urbanitzador, xifrada en 273.952€.- Procedir a la Programació de la Zona-4 mitjançant gestió directa de l'Ajuntament.Vicedo recorda que quan el BLOC-Compromís entrà a governar en minoria en 2011 l’Ajuntament de Corbera, el projecte de reparcel·lació no estava aprovat i, encara així, entraren les màquines als solars, cosa que provocà la denúncia d’alguns propietaris i la paralització del PAI. Al final, i després de “tots els incompliments” per part de l’agent urbanitzador, l’Ajuntament decidí rescindir la seua condició per a urbanitzar.Per últim, l’alcalde de Corbera ha incidit en el fet que este projecte és de “vital importància per al poble” i per això el procés d'inici del PAI ha començat amb la venda-subhasta de bona part de les parcel·les muncipals.