Convocat el concurs per a la selecció del nom i imatge de la nova RTVV

Dilluns, 30 de gener de 2017 a les 10:45h

La Corporació Valenciana de Mitjans de comunicació (CVMC) ha convocat el concurs per a la selecció del nom i la imatge del conjunt de la plataforma, que inclourà televisió, ràdio, plataforma web i perfils en xarxes socials, entre d’altres. El termini de presentació de propostes de 'naming', així com de 'books' o 'porftolis' serà de 20 dies naturals a comptar des d'aquest dimarts.Així consta en una resolució del president de la CVMC, Enrique Soriano, que publica aquest dilluns el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) , per la qual es dóna publicitat a les bases del concurs per a la selecció del 'naming' i 'books' o 'portfolios' per al disseny de la identitat visual. Per a açò, la Corporació ha autoritzat una despesa de 50.000 euros, amb càrrec al seu pressupost.La proposta de 'naming' triada serà retribuïda amb 5.000 euros i cadascun dels tres finalistes seleccionats per al desenvolupament visual del nou nom rebran 5.000 euros. El guanyador d’eixa segona fase obtindrà un guardó addicional de 30.000 euros.Tal com consta en la resolució, l'objecte és la selecció del nou nom i marca de les plataformes públiques audiovisuals i la selecció de tres finalistes que participen en el desenvolupament del disseny de la identitat visual. Per tant, els finalistes seleccionats desenvoluparan la identitat visual de la marca triada durant el procés de selecció previ.Aquest procediment té la naturalesa de concurs de projectes, amb intervenció d'un jurat i es desenvoluparà en dues fases. Les persones que participen en aquest procés poden fer-ho solament a l'apartat de 'naming', solament a l'apartat de 'book' o a tots dos apartats.Les propostes presentades han de ser en valencià, així com originals i inèdites.