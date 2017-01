Podem proposa a les Corts la creació d'una beca d’investigació sobre Blasco Ibáñez

Dimarts, 31 de gener de 2017 a les 00:00h

RedactaVeu / València.



El grup parlamentari Podemos-Podem ha proposat a la Mesa de les Corts Valencianes la creació d'una beca d’investigació sobre la figura de Vicente Blasco Ibáñez en qualsevol de les seues múltiples facetes, com a novel·lista, periodista, polític o cineasta, entre d’altres.



Podem reclama que les Corts doten econòmicament aquesta beca i la convoquen amb caràcter anual, així com que es publiquen els resultats dels projectes d’investigació quan finalitzen.



Aquest grup parlamentari recorda en la seua iniciativa que el Decret 1/2017, de 13 de gener, va declarar el present any com “Any Blasco Ibáñez” en commemoració del 150 aniversari del seu naixement i que s'ha creat una comissió commemorativa per al desenvolupament dels actes que s’hagen de programar.



Podem presenta aquesta iniciativa “amb el propòsit de col·laborar amb la citada comissió, en el que considerem una gran oportunitat per a reconèixer la figura i obra de Blasco Ibáñez com un dels autors més importants de la nostra literatura i com un dels personatges valencians més universals de les acaballes del segle XIX i les albors del XX”.



Aquesta formació recorda la labor del periodista, agitador, escriptor, aventurer i cronista de Blasco Ibáñez, així com la seua faceta política, que el va portar a guanyar les eleccions de 1898 a València per a representar el poble valencià en les Corts Generals de Madrid, càrrec que va revalidar durant sis eleccions més.



Podem lamenta que “molts dels entorns físics, socials, culturals i polítics en els quals es va desenvolupar la intensa vida del personatge més universal que ha donat al món la Comunitat Valenciana han desaparegut, i la seua figura arrossegada a l'anonimat, durant molt de temps, per causes ideològiques”.



Per açò, aquest grup parlamentari considera de justícia que les Corts Valencianes impulsen activitats per a reconèixer i aprofundir en la seua figura i obra, restablint el vincle cultural perdut amb la figura de Vicente Blasco Ibáñez i que, més enllà del caràcter efímer de la commemoració del 150 aniversari del seu naixement, “aquest esdeveniment ens puga deixar per a la posteritat un bon nombre d'estudis d’investigació realitzats per joves estudiants, graduats o postgraduats, amb l'objecte de reconciliar Blasco Ibáñez amb la terra i les gents a les quals tant va estimar i ajudar en el seu progrés el genial escriptor, reconegut internacionalment, i al qual va condecorar amb la legió d'honor la República Francesa, en 1906, i amb el Doctor Honoris causa la Universitat de Washington, en 1920”, conclouen des de Podem.