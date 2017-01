Diputació de València investiga si Carles Recio està cobrant 10 anys sense treballar

11 Pere 31 de gener 08.31h

Ací teniu el perfil al web Antiblavers.org. Molt aclaridor de sobre què va esta història:



Carles Recio



Personatge d’allò més curiós. Ex-militant del GAV en la seua joventut, va participar en una de les “gestes” d’aquesta banda: soltar ratolins quan estava fent una conferència a la ciutat de València David Rosenthal, traductor del “Tirant lo Blanc” a l’anglès. Després va fer un gir cada volta més “moderat”, acceptant l’ortografia oficial i acostant-se a sectors c... Llegir més

13 0 Valora aquest comentari: Respondre comentari Comentari inadequat



6 Basaro 30 de gener 19.14h

Ja està bé de robar els diners dels contribuents, que torne els diners i que se'n vaja a buscar un treball on se guanye el jornal!

11 0 Valora aquest comentari: Respondre comentari Comentari inadequat



5 Maulet / Almisserà 30 de gener 18.34h

I que jo estiga tot el dia pegant panxotaes i fent el cabró per 800 euros al mes i ell senamporte casi 4000 per anar a fitxar.... a un altre lloc se'n tenia que anar, que està un poc mes lluny

Per això se riu en la foto

13 0 Valora aquest comentari: Respondre comentari Comentari inadequat



4 Roder / Mislata 30 de gener 18.22h

Ise tio ya me feu mala espina cuan vingué de pregoner al poble de la maneta de l'alcalde que despues tiraren els seus amigatxos del PP, i se'n va emportar la pagueta Per dos xirigotaes que amollá.

Cap d'unitat bibliogràfica i 45000 euros a lañ i trienios. Mare meua, si que sabrà coses.

I damunt encara escriu en el Levante en quant en cuant.

Si que donava la mamella si

18 1 Valora aquest comentari: Respondre comentari Comentari inadequat



3 Rosquilla / L,horta 30 de gener 18.02h

A vore, la veu: una cosa es ser políticament correctes i un altra tindre a la gent per tonto de bava.

Pense que no cal investigar molt, ni ser s. holmes.

Si va a les set i mitja, fitxa i se'n va ...... encara com no li deixa el dit a algú de confiança..... i 45000 eurapios del vellon.....quina barra!!!!!

Ara que eixe pardalet no es mama el dit precisament .... menuda peça!!!!!.

A per ell, expedientat i si es de veres que torne els diners i FORAAAAAAAAA!!!!!!





lladres que entreu per al mans... Llegir més

31 0 Valora aquest comentari: Respondre comentari Comentari inadequat