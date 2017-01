Nit de les Lletres Catalanes a València: lectors i autors com a protagonistes

Dilluns, 30 de gener de 2017 a les 15:15h

La quarantena de persones que assistí el passat 26 de gener a la novena edició de la Nit de les Lletres Catalanes vibrà de nou amb la nostra literatura més actual. Com en convocatòries anteriors, des de la seua creació per part del malaguanyat i polifacètic Simó Aguilar el 2002, les sales de la cafeteria de la Societat Coral el Micalet de València van ser l'escenari d'acollida.A les vuit del vespre ja començaven a acudir a la cita els primers assistents, fins que cap a les nou, una vegada asseguts tots a taula, va encetar l'acte el presentador, Isma Sempere, en representació dels joves escriptors de la revista Gargots, que batejà la jornada com la "Gran Nit de les Lletres Catalanes". Tot seguit, Isma donà la paraula a la vicepresidenta pel País Valencià de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, Gemma Pasqual, la qual en el seu parlament va encoratjar els joves escriptors per un país i una literatura normalitzada en català. Després de demanar "l'apoderament de les lletres catalanes que es fan al País Valencià", va anunciar que durant el mes de febrer se li faria un gran acte d'homenatge a Isabel-Clara Simó al Centre Octubre organitzat per l'AELC, de la qual va recordar que recentment havia rebut el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.Entre el públic assistent, hi havia una nodrida representació de les associacions valencianes més actives, com ara Toni Gisbert, secretari d'Acció Cultural del País Valencià; Vicent Moreno, president de la Federació Escola Valenciana; Tonetxo Pardiñas, president de la Societat Coral el Micalet; Enric Valero, coordinador de Ca Revolta; a més d'uns quants membres de la revista Gargots. També es va comptar amb la presència de l'escriptor i polític Josep Guia, de l'escriptora i llibretera Núria Cadenes, de la professora Maria Conca, del fotògraf Jesús Prats i dels poetes Abel Davila i Àngels Moreno.Com en anteriors edicions, la Nit de les Lletres Catalanes va consistir en un sopar en què els mateixos autors presentaven les seues novetats, publicades durant l'any 2016 o en aquest 2017 de qualsevol gènere. Cada autor disposava de dos minuts per a presentar el seu títol, i era introduït pel conductor de l'acte. Durant la sobretaula, els assistents podien adquirir els llibres i demanar una dedicatòria als autors, entre els quals hi havia: Manel Alonso, Francesc Bayarri, Carles Durà, Carles Enguix, Cristina Escrivà, Josep Ferrer Guzman, Roser Furió, Francesc Mompó, Vicent Penya i Josep Lluís Roig. La poeta Mari Carme Arnau excusà la seua assistència.Abans de les presentacions, Vicent Penya, com a membre de la Junta de l'AELC i amic de Simó Aguilar, va prendre la paraula i va destacar que "la nostra literatura i, en concret, la literatura catalana que es cou al País Valencià té, com feia temps que no tenia, una vitalitat extraordinària i, en general, una excel·lent i envejable qualitat. Una qualitat homologable a la de qualsevol país del món."La Nit de les Lletres Catalanes va ser una creació del malaguanyat Simó Aguilar, que organitzava des de l’associació cultural que ell mateix va fundar: el Club A la Nostra Marxa. La primera edició de l’invent data de l’estiu de 2002, però després d'uns anys en què s'havia deixat de fer, a causa del traspàs del seu promotor, el 2015 l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana va reprendre la idea amb la col·laboració de la Societat Coral el Micalet, que cedeix l'espai, i la llibreria Fan Set, que s'encarrega de tenir-hi els llibres disponibles. Compta, a més, amb la col·laboració d'Acció Cultural del País Valencià i el patrocini de la Institució de les Lletres Catalanes.Comptat i debatut, la Nit de les Lletres Catalanes és una ocasió perquè lectors i autors compartisquen una vetlada amb la literatura catalana més actual feta des del País Valencià com a gran protagonista. Una interessant trobada en què els autors esdevenen al mateix temps protagonistes i espectadors, i en què els espectadors poden conèixer de primera mà, com a lectors, les últimes novetats literàries en la nostra llengua.