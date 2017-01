L’ACV Tirant lo Blanc reclama la competència lingüística en la nova llei de funció pública

Dilluns, 30 de gener de 2017 a les 15:45h

L’Associació Cívica Valenciana Tirant lo Blanch va celebrar el passat dissabte 28 de gener l’Assemblea General Ordinària, en la qual s’aprovà el projecte d’activitats per a 2017, un any en què l’entitat continuarà coordinada pel mateix Consell Nacional que va estar triat en l’assemblea de l’any passat. Els socis i sòcies van aprovar per unanimitat tant la memòria de les activitats realitzades en 2016 com el projecte que s’ha presentat per al proper any. Aquest repeteix les activitats que l’associació realitza amb periodicitat anual, com ara la Jornada #Dospuntzero, el Seminari Valencianista o les presentacions de llibres. Però, a més, pretén ampliar el ventall d’actuacions amb activitats relacionades amb el feminisme, els conflictes internacionals i el coneixement del País Valencià a través de visites guiades i excursions i consolidar-se com a escola de formació, tal com ha informat en un comunicat.En aquest sentit, han apuntat que l’assemblea també va aprovar dues propostes de resolució, la primera d’elles relacionada amb la defensa d’un nou model de finançament just i un augment de les inversions estatals per al País Valencià. Segons Gonçal Grau, president de l’entitat, “davant el gran greuge comparatiu que suposa l’actual sistema de finançament autonòmic, pel qual els valencians i valencianes hem perdut al voltant de 16.000 milions d’euros, reclamem un canvi en aquest sistema que vaja acompanyat, a més, d’una millora en la inversió d’infraestructures en el nostre territori, amb transports eficients i vies de comunicació adequades per a les necessitats de creixement de l’economia valenciana”. En aquest sentit, indiquen que l’entitat es va adherir el passat mes de novembre al manifest Per un finançament just impulsat des de la Generalitat Valenciana.La segona de les propostes de resolució aprovades també per unanimitat en l’assemblea fa referència a la competència lingüística en la nova llei de la funció pública valenciana. Sobre aquest assumpte, l’ACV Tirant lo Blanc manifesta que les Administracions Públiques valencianes “han de ser un referent en l’ús de la nostra llengua” i “garantir el dret dels administrats a dirigir-se i ser atesos en la llengua pròpia i oficial” dels valencians i valencianes. En aquest sentit, Grau apuntava que “cal fomentar mesures justes que acaben amb la discriminació lingüística, la qual cosa passa pel coneixement de les treballadores i els treballadors públics de les dues llengües oficials de l’Administració”.Així, conclouen dient que l’assemblea va donar el vistiplau a la proposta de treball i a l’equip de gestió, de manera que el Consell Nacional es planteja el repte de “continuar treballant per refermar l’associació dins la societat valenciana i continuar mantenint-la com un referent per al valencianisme cívic”. Amb anterioritat a l’assemblea de l’ACV Tirant lo Blanc va tindre lloc el Patronat de la Fundació Nexe, entitat agermanada al Tirant, on es va informar que la Fundació Nexe “aposta per seguir consolidant-se com a think tank de referència al País Valencià, així com per ampliar els seus àmbits d’estudi”.