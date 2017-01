Alcoi retirarà a Federico Trillo el títol de Fill Adoptiu

Dilluns, 30 de gener de 2017 a les 16:15h

En el ple de hui s’iniciaran els tràmits per a la revocació. Trillo és Fill Adoptiu d'Alcoi des del 31 de març del 2000, quan era alcalde el socialista Josep Sanus



El Ple de l'Ajuntament d'Alcoi (l’Alcoià) iniciarà els tràmits per a retirar el títol de Fill Adoptiu a Federico Trillo, ministre de Defensa entre els anys 2000 i 2004, període en què va tindre lloc la tragèdia del YAK-42. En aquest accident aeri van morir 62 militars espanyols quan tornaven de l’Afganistan el 26 de maig de 2003.



Trillo és fill adoptiu d'Alcoi des del 31 de març del 2000, quan era alcalde el socialista Josep Sanus. El tràmit s'iniciarà amb l'aprovació d'una declaració institucional que aquesta vesprada de dilluns es porta a ple i que signen els grups municipals de PSPV, Compromís i Guanyar Alcoi i per la qual es demana que s’inicien "els tràmits pertinents per a la retirada del títol de Fill Adoptiu de la ciutat d'Alcoi al senyor Federico Trillo-Figueroa Martínez Conde".



La tragèdia del YAK-42 ha tornat a l'actualitat per un dictamen sobre l'accident emès pel Consell d'Estat, on es "responsabilitza el ministre −Federico Trillo− com a últim responsable i garant de la seguretat dels membres de les forces armades espanyoles", segons es pot llegir en la declaració.



Es tracta del segon intent del consistori alcoià per retirar aquests honors a Trillo. En el ple del 22 de juliol de 2013, PSPV, Compromís i Esquerra Unida-Entesa ja van tractar de retirar aquesta distinció. No obstant això, l'actual Reglament Especial d'Honors i Distincions de l'Ajuntament, aprovat en 1976, "no permet la retirada de les distincions concedides".



L'única excepció (i aquest és el fet al qual s'acullen els tres grups en l'actualitat) és "aconseguir els necessaris dos terços dels vots del ple en l'Ajuntament per retirar la distinció". PSPV, Guanyar i Compromís sumen 16 dels 24 representants, és a dir, sumen dues terceres parts dels vots, amb independència del sentit del vot del PP i Ciutadans, els altres dos grups amb representació municipal.



Federico Trillo i Josep Sanus, alcalde socialista l'any 2000, mantenien una bona relació professional. A més, l'exministre de Defensa i exambaixador d'Espanya en el Regne Unit ha participat en les festes de Moros i Cristians amb la Filà Mossàrabs.