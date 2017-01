Ribó, per un reconeixement permanent a la figura de Blasco Ibáñez

Dilluns, 30 de gener de 2017 a les 16:45h

“Va ser un personatge excepcional que va arribar a convertir-se en vida en un dels escriptors amb major prestigi i projecció mundial”



RedactaVeu / València.



L'alcalde de València, Joan Ribó, acompanyat per la regidora de Cultura, Glòria Tello, s'ha reunit aquest matí amb el president de la Fundació Vicente Blasco Ibáñez, Ignacio Soler, i amb el secretari de l'entitat, Ángel López, per abordar la celebració de l’“Any Blasco”, organitzat pel 150 aniversari del naixement de l'escriptor, periodista, polític i editor Valencià. Ribó, a més, assistirà aquesta vesprada al lliurament de premis literaris que concedeix l'Ateneu Blasco Ibáñez.



Ribó ha ressaltat davant els seus dos interlocutors, Ignacio Soler i Ángel López, la necessitat d'aprofitar la commemoració de l’“Any Blasco” per “realitzar conjuntament un treball que potencie la importància de la figura de Blasco Ibáñez, promoure’n la difusió i també la defensa de l'important llegat que ens va deixar aquest valencià”.



L'alcalde s'ha referit a la necessitat d'aconseguir que el 150 aniversari del naixement de Blasco Ibáñez durant 2017 “marque un punt d'inflexió perquè hi haja un reconeixement permanent de Blasco per part de la societat que responga a la importància de la figura de l'escriptor”.



Durant la jornada de hui, posterior al dia exacte en què fa 150 anys va nàixer l'escriptor, periodista i polític valencià, el 29 de gener de 1867, Joan Ribó assistirà a un segon acte directament relacionat amb Blasco Ibáñez per la vesprada i que se celebrarà en l'Ateneu Marítim del carrer de la Reina que porta el nom de l'escriptor, on es lliuraran els VIII Premis Literaris que concedeix l'entitat.



L'alcalde, en la seua intervenció, parlarà de la figura de Blasco Ibáñez, que l'Ajuntament reivindicarà al llarg del 150 aniversari del seu naixement a València amb un ampli programa d'actes, entre els quals ja s'han realitzat la presentació del llibre de Libertad Blasco-Ibáñez, Blasco Ibáñez: su vida y su tiempo; l'homenatge que va tindre lloc dissabte passat en el Cementeri General, i la festa celebrada ahir en la Casa Museu que porta el seu nom, als quals seguirà, en els pròxims dies, la presentació d'un segell commemoratiu. També durant el mes de febrer s'inaugurarà en la seu de la Biblioteca Valenciana de Sant Miquel dels Reis una exposició comissariada per Ángel López, secretari de la Fundació Vicente Blasco Ibáñez, amb qui aquest mateix matí s'ha reunit Ribó.



En l'acte de l'Ateneu Blasco Ibáñez, Joan Ribó agrairà que una entitat que des de l'any 2002 ret un permanent homenatge a l'autor valencià l’haja convidat a participar en el lliurament dels VIII Premis Literaris que concedeix en les modalitats de poesia i prosa als seus socis. L'alcalde posarà de relleu la labor realitzada des de l'Ateneu Blasco Ibáñez, que treballa també a favor dels drets humans i en la conscienciació social contra la violència de gènere.



Ribó destacarà la necessitat de valorar de forma permanent el llegat de Vicent Blasco Ibáñez, “un personatge excepcional que va arribar a convertir-se en vida en un dels escriptors amb major prestigi i projecció mundial”, les obres del qual es continuen reeditant i són objecte d'estudis i recerques com els que promou la Casa Museu Blasco Ibáñez.



L'Ateneu Blasco Ibáñez ha publicat 35 obres des de 2008. Ribó posarà a aquesta entitat –que compta amb aproximadament un centenar de socis– com a exemple de la implicació de la societat civil valenciana en les iniciatives per continuar reivindicant Blasco Ibáñez com un dels més grans valencians, “un personatge impetuós, brillant i versàtil que va brillar en tot el que va fer, com a escriptor, periodista, polític, editor o aventurer. El nostre Blasco Ibáñez”.