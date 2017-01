‘Vosaltres treballaríeu gratis?’: Els actors reivindiquen dignitat laboral

Dilluns, 30 de gener de 2017 a les 18:30h



RedactaVeu / Barcelona.



El passat diumenge 29 de gener es va celebra la gala dels Premis Gaudí a Barcelona, organitzada per l’Acadèmia del Cinema Català. Com és habitual, en aquesta mena de celebracions solen haver-hi reivindicacions i denuncies dels protagonistes en arreplegar el premi. En definitiva, aprofiten el minut d’or per demanar per una causa justa, noble, etc.



Allò que no és tan habitual és que es faça en clau irònica i a través d’un vídeo. L’actor català Bruno Oro és el protagonista d’aquest gag que fou emès durant la gala dels premis i on veiem com l’actor fa venir a casa seua un repartidor de pizza, un pintor i un lampista. El primer duu una pizza que Oro no pot pagar, al pintor li demana que li pinte el menjador, que el “veurà molta gent”, i al lampista que li canvie la banyera d’hidromassatge a la qual “no li dóna ús”. Als tres els diu que no pot pagar-los i que ho facen per la visibilitat i la repercussió que tindran. En un moment donat, el pintor li diu que no pot fer-ho i li pregunta si ell treballaria gratis. La resposta de l’actor és: “Malauradament sí, moltes vegades”.



El vídeo l’han llançat a les xarxes diferents canals de la Corporació Catalana de Mitjans. ”Vosaltres treballaríeu gratis? Només per tenir visibilitat?” són algunes de les frases que escolten actors i tota mena d’artistes en l’actualitat.