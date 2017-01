La Romeria de les Canyes de Castelló de la Plana a un pas de la declaració BIC

Dimarts, 31 de gener de 2017 a les 00:00h

El Consell Valencià de Cultura dóna el vistiplau, encara que posa peròs a la festa castellonenca



RedactaVeu / València.



Aquest matí s’ha celebrat el primer ple del Consell Valencià de Cultura (CVC) d’aquest any en el Palau de Forcalló. Damunt la taula, el CVC tenia diferents informes que han qualificat de “rellevants”. L’informe sobre el document preliminar del Pla d’Actuació Territorial de l’Àrea Metropolitana de València, en què la institució fa una sèrie d’observacions sobre aquest futur instrument de planificació d’un territori tan complex com l’àrea metropolitana de la capital, s’ha acabat aprovant, encara que han fet constar diferents observacions en el document (que poden veure adjunt).



El Ple també ha aprovat l’informe Dona i Ciència, que continua una línia intensa de treball del Consell Valencià de Cultura sobre les relacions entre ciència i societat i la discriminació de gènere. Sobre la base d’aquest informe, la institució crearà una Declaració que es farà coincidir amb la proclamació per part de l’ONU del dia 11 de febrer com el Dia Internacional de la Dona i la Xiqueta en la Ciència.



El Ple del CVC ha aprovat també l’informe preceptiu per a la declaració com a Bé d’Interès Cultural Immaterial de la Romeria de les Canyes de Castelló de la Plana, una de les manifestacions identitàries més important dels ciutadans de la ciutat. Tot i això, en les conclusions de l’informe, el CVC ha fet constar una sèrie de peròs que estan orientats a “preservar i potenciar la festa”, com per exemple la protecció d’alguns elements del camí i la consideració de la Consueta com la regla a seguir en el ritual de la festa (podeu llegir l’informe en els documents adjunts).



El Ple ha acabat amb l’aprovació de tres informes tècnics sobre protocols en actuacions arqueològiques i sobre l’Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià, en matèria de patrimoni arqueològic i paleontològic.