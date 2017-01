Tomben una pregunta sobre l'ús de fons reservats per comprar el 'silenci' de Bárbara Rey

Dilluns, 30 de gener de 2017 a les 19:45h

La Mesa del Congrés tomba la pregunta parlamentària que Ricardo Sixto havia registrat fa un parell de setmanes, on demanava informació al Govern estatal sobre el presumpte ús de fons reservats per part de l'antic CESID (actual Centre Nacional d'Intel·ligència) per “comprar el silenci i la discreció d'una coneguda actriu espanyola que mantenia una relació”, suposadament, amb el rei Juan Carlos I, tal com informa EUPV en un comunicat.Sixto registrà, el darrer 18 de gener, al Congrés de Diputats espanyol, aquesta iniciativa, després de les informacions aparegudes que detallaven que els serveis d’intel·ligència espanyols haurien dipositat entre 1996 i 1997, en una entitat bancària de Luxemburg, quantitats milionàries destinades a l’actriu i presentadora Bárbara Rey. Aquestes mateixes fonts apuntaven que es feia en el marc d’una “operació secreta” perquè no eixiren a la llum les “relacions que des de l’inici de la Transició mantenia presumptament” amb el llavors cap de l'Estat espanyol, a més de perquè l’actriu no difongués uns suposats “vídeos privats”. Per justificar el rebuig a la iniciativa del diputat valencià d’Esquerra Unida, la Mesa del Congrés de Diputats espanyol −que compta amb una clara majoria formada per PP, PSOE i Ciudadanos− assenyala, en primer lloc, que "la persona del Rei és 'inviolable' i no està subjecta a responsabilitat", com estableix l’article 56.3 de la Constitució. A continuació, la Mesa, en la seua qualitat d’òrgan de govern del Congrés, interpreta que qualsevol informació que afecte a l’ús dels fons reservats –encara que siga per "comprar el silenci" de suposades amants del rei, tal com indica la pregunta de Ricardo Sixto− "tindrà la qualificació de secret i estarà subjecta al control del Congrés mitjançant la Comissió de Control dels Crèdits Destinats a Despeses Reservades", més coneguda com a Comissió de Secrets Oficials. A més a més, sustenta aquest rebuig en els articles 3 i 7 de la Llei 11/95 que regulen l’ús dels fons reservats.També es dóna el cas que la Mesa del Congrés de Diputats espanyol ha rebutjat una altra pregunta realitzada sobre el mateix tema pel diputat Joan Mena, també enquadrat en el grup parlamentari confederal de Units Podem-En Comú Podem-En Marea.