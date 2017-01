L’IES Misericòrdia de València dinamitza culturalment el barri a través de la dansa

Dimarts, 31 de gener de 2017 a les 00:00h

Aquest dijous, 24 alumnes del centre, juntament amb la companyia valenciana de dansa d’Eva Bertomeu, posaran en escena l’espectacle ‘El vacío lleno’.

Sixto Ferrero / València.



Cal remuntar-se al maig de 2016 per trobar la gènesi d’aquest projecte "engrescador" que tracta de posar la dansa a l’abast de l’alumnat i alhora dinamitzar el barri culturalment. Fet i fet, durant el curs passat, “vaig dur els alumnes a l’espectacle Don Quijote que la Companyia Nacional de Dansa feia al Palau de les Arts”, recorda Alexis Calvo, professor de Música de l’IES 26 Misericòrdia de València. No obstant això, “no volia que foren només espectadors”, així que, dit i fet, el docent començà a idear un projecte que portara la dansa dins de l’aula, perquè els alumnes del barri de la Fuensanta visqueren en la pròpia pell en què consisteix la disciplina artística.



Calvo es va posar en contacte amb la ballarina Eva Bertomeu per veure com podrien introduir la dansa dins de les aules, una experiència que amb la reducció d’hores que pateix l’assignatura i, de vegades, la poca formació del professorat en aquesta matèria acaba per allunyar-la i convertint-la en una mena de ritual vuitcentista. De sobte, vaig veure la convocatòria que feia la conselleria d’Educació per a projectes d’innovació pedagògica, apunta el professor, qui no s’ho va pensar, de manera que amb el suport econòmic de la conselleria i de l’institut va prepara aquest projecte “sorpresa”.



"El millor de tot és que els alumnes no sabien res", relata. "El dia 9 de gener vaig començar amb els meus alumnes de batxillerat, que tenen entre els 16 i els 17 anys, i els vaig dir que no farien classe amb mi, sinó amb una persona invitada", continua. "El primer que van dir és que semblava un dansaire," recorda Calvo. "És que és un dansaire. Un dansaire professional i anem a treballar amb ell".





De cop i volta, l’aula es va omplir amb tota una companyia de dansa. Eva Bertomeu havia muntat el seu espectacle El vacío lleno i “l’ha adaptat per a treballar-lo a classe”, de manera que els alumnes “en tres setmanes han muntat l’espectacle” que s’estrena aquest dijous a la capella diàfana amb què compta el complex educatiu.



El vacío lleno “és el nom original de l’espectacle —i d’aquest projecte d’innovació educativa—, perquè el que fem a l’institut és omplir un buit com és la dansa dins de l’ensenyament i també del barri”, afegeix Alexis Calvo. “Han estat tres setmanes d’un procés molt bonic, estimulant i engrescador, on la finalitat no serà concloure el projecte el proper dijous”, sinó a partir d’aquest projecte de l’institut “dinamitar el barri culturalment”, reconeix el docent.



Els 24 alumnes de batxillerat són els ballarins de l’espectacle que rebran puntualment la col·laboració de la companyia professional de dansa valenciana.





“Eva, recorda Calvo, ha partit de la idea que qualsevol moviment quotidià es pot convertir en artístic, i com qualsevol moviment que fem, per exemple en alçar-nos de dormir, eixos moviments fets quotidianament, poden convertir-se en artístics”, i tot al costat de ballarins professionals que treballen amb l’alumnat, la qual cosa “té un punt especial de convivència del món amateur i el professional”, apunta el professor.





Pensem que l’educació artística no sols és necessària per ella mateixa, sinó que repercuteix positivament en la resta d'assignatures” i, en aquest sentit, afegeix que “l'alumnat em comenta que vindre a classe durant aquestes setmanes està siguent molt diferent, ja que la jornada escolar ja no són 6 hores asseguts a una cadira escoltant una classe magistral, sinó que durant dos hores, tres dies a la setmana, tenen també la possibilitat d’expressar-se corporalment amb la dansa”.



Finalment, tot i la presentació de dijous, tant l’IES com Alexis Calvo s’han plantejat un repte molt més ambiciós que tracta de posar el centre educatiu al mig del barri, traspassant allò merament acadèmic per esdevenir un centre de cohesió social, al servei dels seus veïns, de manera que “ens agradaria convertir el nostre institut en una mena de contenidor cultural on la gent tinguera accés a activitats que no pot trobar prop de casa o que directament no poden pagar”.



L'espectacle és el proper dijous dia 2 a les 19h a la capella del centre i l'entrada és lliure.





