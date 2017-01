Apareixen diversos adhesius en espais públics d’Alaquàs incitant a l’odi i al racisme

Dimarts, 31 de gener de 2017 a les 12:00h

Alaquàs



RedactaVeu / Alaquàs.



Dilluns de vesprada van ser detectats, a diferents espais públics d’Alaquàs (l'Horta Oest), diversos adhesius amb un missatge contra els refugiats, un text que Compromís per Alaquàs qualifica “d’amoral i contrari a les persones migrades”.



Per altra banda, cal recordar que el Ple d’Alaquàs va declarar, en setembre del 2015, la població com a Ciutat Refugi, cosa que significa que, entre d'altres, Alaquàs vol acollir persones i contribuir a pal·liar, en la mesura de les seues possibilitats, les conseqüències d’aquests conflictes. Així mateix, com es pot llegir en l’acta (adjunta a la notícia) del Ple, també es comprometien a realitzar campanyes de sensibilització i integració social de les persones migrades i, en especial, de les víctimes de conflictes bèl·lics o la creació d’un cens de famílies d’Alaquàs disposades a acollir a famílies refugiades o exiliades.



El grup municipal de Compromís denuncia aquesta iniciativa que “no respecta els drets de les persones, com recull la Constitució del 1978 i la Declaració Universal de Drets Humans de l'ONU del 1948”, ja que, afegeixen en un comunicat que “cap persona és il·legal i tot el món té dret a viure amb dignitat”.



Els adhesius, amb un missatge en anglès que es posiciona contra els acords establerts pel ple municipal, estan signats per un col·lectiu que s’autodenomina “moviment nacionalista”. Al seu mur de facebook reconeixen l'autoria del missatge.





