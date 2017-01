Aurelio Hernández declara al jutjat per un presumpte delicte d’estafa

Dimarts, 31 de gener de 2017 a les 12:45h

L’exalcalde de Càrcer també està imputat per presumptes delictes de falsedat documental i administració deslleial quan era president de la Comunitat de Regants de la Vall de Càrcer

Aurelio Hernánez, a Alzira, abans d'entrar al jutjat.

Xavier Pérez / Alzira.



El pes de la llei podria caure sobre un dels personatges polítics del PP al País Valencià en l’època “gloriosa” de Paco Camps, però la llei podria caure no per la gestió política sinó per la seua trajectòria com a president de la Comunitat de Regants de la Vall de Càrcer i Sellent.



L'exalcalde de Càrcer, exconseller Delegat d’Aigües de València, expresident del PP de la Ribera Alta i exmembre del Consell d’Administració de Canal 9 va ser denunciat per l'Associació Comptes Clars per la seua gestió al capdavant de la Comunitat de Regants i, hui, ha declarat davant la magistrada del Jutjat núm. 5 d’Alzira per presumptes delictes de falsedat documental i administració deslleial.



L’Associació presentà davant el jutjat dues auditories de la comunitat, una tècnica i una altra econòmica “perquè no veien clars els comptes i la gestió tècnica de la implantació del degoteig que va fer junta d’Aurelio Herández”, ha explicat a La Veu, aquest matí als jutjats d’Alzira, Adela Furnat, comunera de Càrcer.



Una vegada presentades les auditories, la Fiscalia “ha actuat d’ofici i l’ha imputat diversos delictes. Els documents, “cal aclarir que no són nostres, són externs”, segons aquesta comunera.



“A l’auditoria hi ha moltes partides que no quadren, perquè hi ha pagaments que són sospitosos i, per altra banda, hi ha pagaments que es fan en negre, sense factura, sense comptabilitat… Fins i tot, s’han contractat productes bancaris tòxics sense passar per les juntes”, ha afirmat.



Aurelio Hernández volia “externalitzar” la gestió de la Comunitat i pujar les quotes més d'un 20%. En aquell moment, es quan va començar la mobilització dels comuners.



Un altre dels comuners, que ara és l’alcalde de Càrcer, Pepe Botella, ha explicat a La Veu que tot començà quan es planteja una inversió de modernització del regadiu de 8,6 milions d’euros, però “el que passa és que al regant no se li donava el servei adequat i tot estava agreujat per uns problemes tècnics després del diners que s’havien gastat”.





Comuners i membres de l'Associació 'Comptes Clars' als jutjats d'Alzira.



Un dels problemes que té ara la Comunitat és que els directius són “amics” d’Aurelio Hernández i “ens neguen els censos i ens posen “entrebancs i, de fet, hem impugnat l'última assemblea dels comuners”, ha declarat Botella.



Per la seua part, Aurelio Hernández ha atès La Veu i ha assenyalat que l’acte jurídic de hui és “simplement és una declaració i ja decidirà la jutgessa. Estic d'allò més tranquil. Pense vostè que és la 24a vegada que m’acusen i n'he guanyat 23. No estic preocupat, encara que en una gestió de 10 anys algunes coses no s’hauran fet bé, la majoria de vegades sí i no he perdut cap junta”.