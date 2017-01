Santamaria trasllada a Puig el ‘compromís’ de l’Executiu espanyol amb el Corredor

Dimarts, 31 de gener de 2017 a les 14:30h

La vicepresidenta anuncia que el Consell de Ministres aprovarà el dia 10 la constitució del grup d'experts que abordaran la reforma del finançament econòmic, i posa el Corredor com a exemple d’"infraestructures fonamentals per a vertebrar” l'estat

La ministra de la Presidència de l’Executiu espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, adverteix que l’avançament del referèndum serà “exactament igual d’anticonstitucional” i que respon al fet que “es balla al ritme de la música de la CUP”, en resposta a les preguntes dels mitjans després de la reunió mantinguda amb el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, aquest dimarts a València.

RedactaVeu / EP / ACN / València



La vicepresidenta del Govern espanyol i ministra de la Presidència i Administracions Territorials, Soraya Sáenz de Santamaría, ha avançat aquest dimarts a València que el Consell de Ministres del pròxim dia 10 preveu aprovar la constitució del grup d'experts que abordaran la reforma del finançament econòmic. A més, Sáenz de Santamaría també ha traslladat al cap del Consell el "compromís" del Govern espanyol amb el Corredor Mediterrani, que ha posat com a exemple d’“infraestructures fonamentals per a vertebrar” el país.



Així ho ha assenyalat en declaracions als mitjans després de reunir-se amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, una trobada en què tots dos han abordat, entre altres qüestions, la reforma del model de finançament, després del compromís aconseguit en la passada Conferencia de Presidents que s'estudiarà i elaborarà al llarg del present exercici.



“S’avance o no, el referéndum és igual d’anticonstitucional”



D’altra banda, la vicepresidenta del govern espanyol i ministra de la Presidència i Administracions Territorials ha advertit, en declaracions a preguntes dels mitjans després de la reunió mantinguda amb el president Puig, que l’avançament del referèndum serà “exactament igual d’anticonstitucional” i que respon al fet que “es balla al ritme de la música de la CUP”. Al respecte, Sáenz de Santamaría ha lamentat que “una comunitat que sempre s’ha caracteritzat per ser oberta i molt moderada” –en referència a Catalunya- li marque els ritmes “el partit més radical de tot l’espectre polític, i mire que allà hi ha bastants radicals”.



Santamaría ha afegit que la Constitució espanyola està per protegir els drets i llibertats fonamentals i “malaments quan les institucions es posen per sobre dels drets dels ciutadans i no temen passar per sobre de les garanties i llibertats per arribar a altres finalitats”.





Santamaría i Puig al Paplau de la Generalitat. Foto: Generalitat Valenciana.