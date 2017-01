Carlos Fabra s'acull al dret a no declarar per les presumptes irregularitats d’Aerocas

Dimarts, 31 de gener de 2017 a les 14:45h



EP / Castelló de la Plana.



L'expresident provincial del PP i de la Diputació de Castelló, Carlos Fabra, i el pilot de motos Álex Debón s'han acollit al seu dret a no declarar durant la seua compareixença aquest dimarts davant el titular del jutjat d'instrucció número 3 de Castelló de la Plana que investiga els diners rebuts per la mercantil de l'esportista en concepte de patrocini per part de l'empresa Aerocas, societat creada en 2003 per a construir i gestionar l'aeroport de Castelló.



En la seua compareixença davant el jutge i després de ser informats dels seus drets, Fabra i Debón, investigats per un delicte de suborn, s'han acollit al seu dret a no declarar, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia.



L'instructor, a més, ha donat trasllat a l'Advocacia de l'Estat, personada en representació d’Aerocas, de la documentació necessària perquè es pronuncie sobre l'oportunitat de declarar complexa la causa. La declaració de complexitat, d'acordar-se, permetria ampliar el termini màxim per a investigar de sis mesos a any i mig.



Des que es va obrir la causa, a partir de la denúncia interposada per la Fiscalia a l'octubre, el titular del jutjat ha anat practicant diligències, entre elles, requerir a la Policia Judicial perquè completara la recerca realitzada pel ministeri públic i elaborara un informe sobre els diners que, segons arreplega la denúncia, va rebre l'esportista i els imports que aquest, al seu torn, va transferir a l'expresident de la Corporació Provincial.



Carlos Fabra, que a l'arribada a la Ciutat de la Justícia no ha volgut fer declaracions, després d'eixir del jutjat ha indicat als mitjans de comunicació que no contestaria a cap pregunta. No obstant açò, ha assenyalat que l'advocada de Debón ha sol·licitat informació sobre les interlocutòries del Consell d'Administració d’Aerocas.



"La veritat"



Igualment se li ha preguntat què creu que s'està buscant, i l’exdirigent del PP ha apuntat: "no sé, supose que la veritat, que intentarem que prevalga", i ha afegit que el que haja de dir ho dirà al jutge.



Per la seua banda, Álex Debón ha indicat que la vista s'havia suspès perquè el jutge havia demanat més informació, "perquè falten molts documents per ambdues parts", i sobre aquest tema ha especificat que s'han demanat contractes d’Aerocas i més informació.