Puig a Santamaría: 'Els valencians necessitem un nou finançament per a garantir els serveis bàsics'

Dimarts, 31 de gener de 2017 a les 15:15h

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha instat el Govern espanyol a començar a treballar “amb intensitat” en un nou model de finançament autonòmic per a aconseguir “l’adequació definitiva” de la prestació pública dels serveis fonamentals “des de la igualtat entre ciutadans i la singularitat entre territoris”. Així s'ha expressat després de la trobada institucional amb la vicepresidenta del Govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, en el Palau de la Generalitat, en què ha incidit que la posició de la Generalitat serà “sempre de consens, acord i diàleg, però, alhora, de defensa estricta de l'interès general dels valencians”.Segons ha anunciat la també ministra de la Presidència i Administracions Territorials, el Consell de Ministres del pròxim dia 10 preveu aprovar la constitució del grup d'experts que abordaran la reforma del finançament econòmic.La reunió, que tots dos han qualificat com a “fructífera”, s'ha celebrat en un clima de “lleialtat institucional” i ha servit per a desenvolupar qüestions acordades en la recent Conferència de presidents autonòmics.El cap del Consell ha fet lliurament a la representant de l'Executiu espanyol de la proposta de finançament autonòmic que planteja el País Valencià i ha insistit en la necessitat d'estudiar fórmules per a mutualitzar el deute de les comunitats autònomes que s'han vist perjudicades per l’infrafinançament, com el cas del País Valencià. En aquest sentit, Puig li ha traslladat a la vicepresidenta la situació “d’extraordinària dificultat financera” que travessa la Generalitat i ha considerat “positiu” que en els pròxims dies el Consell de Ministres adopte la decisió de crear la comissió d'experts que s'encarregarà d'estudiar el nou model.El cap de l'Executiu ha assenyalat que és “fonamental” que els treballs s'inicien com més prompte millor a fi de garantir la prestació de serveis per als ciutadans.Així mateix, el president ha proposat que les despeses destinades a fer front a les conseqüències de situacions d'emergència com les esdevingudes després de l'últim temporal al nostre territori s'excloguen de la valoració del compliment de l'objectiu de dèficit i de la regla de despesa. Puig ha recordat que existeixen precedents similars per catàstrofes naturals, ja que en 2011 el Govern espanyol va aprovar un acord en el Consell de Política Fiscal i Financera pel qual les despeses amb motiu del terratrèmol de Lorca no computen a l'efecte dels compromisos de dèficit de Múrcia. Igualment, ha demanat atenció urgent a la necessitat de reparar els danys del temporal en els municipis turístics que han vist danyada la seua zona litoral abans que comence la temporada turística.