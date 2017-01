Rajoy enalteix Barberá com una persona 'bona i decent' en un acte d'homenatge

Dimarts, 31 de gener de 2017 a les 16:45h

El president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, ha elogiat l'exalcaldessa de València Rita Barberá, que va morir el passat mes de novembre a Madrid, al mateix temps que ha enaltit la seua "extraordinària" labor al capdavant de l'ajuntament de València: "Rita era una persona bona, decent, treballadora i sempre intentava resoldre els problemes de la gent", ha assenyalat."Crec que eixes ganes d'ajudar els altres i d'intentar resoldre els problemes va tindre a veure que fóra tan bona alcaldessa", ha dit Rajoy durant la seua intervenció en un acte d'homenatge a Barberá organitzat per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP). "Era volguda", ha incidit el cap de l'executiu.La Junta de Govern de la FEMP, en aplicació del Reglament d'Honors i Distincions de la Federació, ha acordat la concessió a títol pòstum de la Clau d'Or del Municipalisme a Rita Barberá, que va ser presidenta d'aquesta institució durant dos mandats, entre els anys 1995 i 2003. La distinció ha sigut arreplegada per les tres germanes de l'exsenadora: María José, Carmen Luisa i Asunción.El líder de l'executiu espanyol creu que Barberá va ser "una de les grans personalitats" que hi ha hagut a l'Estat espanyol després de la transició espanyola. I incidint que va ser una "extraordinària" alcaldessa durant més de 20 anys, Rajoy ha destacat que Barberá va aconseguir que la ciutat fóra "més atractiva" i que es "modernitzara".Rajoy ha afirmat que va tenir "la sort" i "fortuna" de ser amic de Barberá durant 30 anys, a més del seu company de partit. "Rita va ser lluitadora, generosa, va ser propera, va ser amable i sempre estava pendent de tots", ha manifestat, per a després recalcar que la troba a faltar després de la seua defunció, i que ho seguirà fent. I també enyora les seues "esbroncades", ha declarat Rajoy.El líder de l'Executiu espanyol ha dit que "sempre va tenir la seguretat" que Barberá "volia el millor per a València": "Eixa va ser la missió de la seua vida i la va exercir a fons", ha assenyalat, destacant que l'exsenadora "mai va voler ser res més que alcaldessa" de València encara que va poder ser "altres coses".Per la seua banda, la família de Barberá s'ha mostrat satisfeta després de rebre aquest homenatge, "el primer des de la seua dolorosa defunció", ha assenyalat una de les seues tres germanes, Asunción, que ha intervingut en l'acte.Durant el seu discurs, ha expressat la seua "emoció" i els seus agraïments en rebre aquesta Clau d'Or del municipalisme, al mateix temps que ha agraït a Rajoy la seua presència: "Gràcies Rajoy, o com diria Rita: gràcies Mariano".La germana, a més, ha agraït al president de la FEMP, el socialista Abel Caballero, que haja impulsat aquest reconeixement per a Barberá. El passat mes de novembre, aquesta institució local va decidir concedir-li aquesta distinció per la seua "permanent constància" en l'àmbit local.Aquesta és la segona vegada que la FEMP concedeix la Clau d'Or del Municipalisme: al juliol de 2015 va ser atorgada a qui va ser primer president de la federació, Pedro Aparicio.