El forn de pa 'Ca Massita' atorga el guardó 'Farinà d'Or 2016' a Mariola Nos

Diumenge, 5 de febrer de 2017 a les 16:30h

El forn de pa vinarossenc ' Ca Massita ' premia Mariola Nos , “llibretera i per damunt de tot vinarossenca”, amb el guardó 'Farinà d'Or 2016' que reconeix la tasca de divulgació de la cultura popular del 'vinarossenquisme' i en aquest cas concret de qui “porta cultura al nostre poble, qui fa feina del dia a dia” en paraules de Helena Guimerà, el cap visible i l’ànima d'aquest forn.Des del 2009 a 'Ca Massita' han creat el premi 'La Farinà d'Or' on reconeixen una persona o entitat que, com diu Helena, "fa poble". Els premiats en les edicions anteriors han estat: Els germans Beltrán, la iniciativa "El camí del foc" (Tony Riolobos), Toño Forner, Xavi Palomo, Nasio Julián, Sebastià Casanova i l'artista Carles Santos.

Ca Massita és un forn de pa centenari gestionat per la mateixa família des de 1885, per on han passat cinc generacions i on elaboren pa i pastes de forma tradicional. Actualment són tot un referent a Vinaròs, a més de ser els creadors dels "xocorrocs" en homenatge als "Nanos i Gegants". També elaboren altres pastes típiques com la coca celestial o la "farinà de repassos", ja que se senten molt involucrats amb les tradicions i la cultura de la ciutat.