El PP vol que s'aprove una llei que diferencie el valencià del català

14 Mentrimentres / Aldaia 31 de gener 22.15h

El cap de setmana passat anàrem a Barcelona i el meu fill -que té set anys i, per descomptat, encara no en coneix aquestes polèmiques- només arribar em va dir "pare ací també parlen valencià!". El xiquet parlava sense cap problema amb els cambrers i dependents de les botigues. Els barcelonins gaudien sentint-lo parlar i el nano es reia per les diferències dialectals d'aquests.

13 Antoni / Barcelona 31 de gener 21.49h

Quina incultura demostren i quina incapacitat per plantejar solucions en comptes de problemes (en aquest cas inexistent). Ha de ser un tribunal qui decideixi un tema lingüistic? Estan sonats. Clar que la seva proposta té un avantatge: ens fa poliglotes car parlem català, valencià, mallorquí, eivissenc, menorquí, .....

i fins hi tot "lapao" (quin ridícul van fer en el seu moment).

Nosaltres a lo nostre: gaudir de Joan Fuster, Espriu, ........

11 avillo / Alemanya 31 de gener 20.41h

La persona que es fa dir journalistes occidentaux que escriu paraules en anglés i alemany només fa que traduir paraules al traductor de Google o copia i enganxa paraules soltes d´internet ja que ni en anglés ni en alemany tenen sentit les frases.

Ara ja ho sabeu per a la vostra informació. No li trobe sentit a aquestes intervencions d´aquesta persona. Hi ha molt de desfaenat!

7 Rosquilla / L,horta 31 de gener 19.57h

Maedeusinyooooor.....quanta desídia, mala bava i ignorància juntes.

Volia parar de comentar uns dies i no n'hi ha manera.

Per demanar que no quede. Si jo em posara a demanar....

Deixeu ja de manipular en el tema de la llengua.



I torne a repetir: sóc alcoià.

Tinc senyera on blau no hi ha.

Dic ben alt que parle català

i ho faig a la manera de València......



La cançó del cansat (1979)



Gran Ovidi....encara, nois, encara.

5 traquetta / Alcàsser 31 de gener 19.31h

Als espanyolistes del PP mai els ha interessat el valencià, la major part dels representants del PP s´han avergonyit al hora de expresar-se en la nostra llengua autòctona, sempre han preferit " hablar castellano" perque el valencià l´han tengut com a llengua de paletos i fins i tot l´han discriminat com a llengua a nivell social . Ara pretenen erigir-se com a salvadors de pàtries enfrontant al poble per traure redit polític. Cal tindre les cosetes un poc clares per a que aquests persona...

