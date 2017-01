L’Ajuntament de Crevillent retirarà el monòlit feixista segons l’Esquerra

Dimarts, 31 de gener de 2017 a les 18:45h

“Ara tenim la declaració explícita de l’alcalde de Crevillent que va a retirar-se, una afirmació que fins al moment no s’havia donat i que celebrem”, apunta Josep Candela

El grup municipal de l’Esquerra valora “positivament” la decisió de la junta de portaveus −formada per PP, PSOE, C’S i l’Esquerra− de deixar damunt de la taula la modificació que pretenia aprovar el PP i amb la qual es frenaven les pretensions de canviar l’acord de retirada del monòlit feixista en honor a Primo de Rivera del municipi.

LP / Crevillent



“La moció de l’Esquerra es manté i l’Ajuntament retirarà el monòlit feixista”. Amb aquest títol, el grup municipal de



Aquesta decisió frena les pretensions de canviar l’acord de retirada del monòlit i permet que la moció que va presentar en 2015 el grup de l’Esquerra “es quede sense modificar”, segons el portaveu Josep Candela, que recorda que per al grup municipal de l’Esquerra “aquestes condicions −que no es canviara la moció i que es faça efectiva la intenció de retirar el monòlit en poc de temps− eren necessàries per a qualsevol consens”.



Per a Josep Candela, “hem evitat que es modifique la nostra moció i, per tant, segueix vigent l’acord de retirada”. Des de l’Esquerra han anunciat que s’han “compromès a no denunciar-ho si l’expedient s’inicia prompte i amb la garantia que es retire” el monòlit feixista. “Sempre hem defensat que la decisió es prenguera per consens i ara tenim la declaració explícita de l’alcalde de Crevillent que va a retirar-se, una afirmació que fins al moment no s’havia donat i que celebrem”, assegura. Ara, segons el portaveu, “només és qüestió que es complisca amb la paraula donada. Si en uns mesos no hi ha accions al respecte ja no hi haurà excuses que valguen ni per part de PP ni de C’s”.

Monòlit en honor a Primo de Rivera situat en Crevillent.



L’acord al qual s’ha arribat en la Junta de Portaveus −entre el PP (9 regidors), PSOE (2 edils), C’S (2) i l’Esquerra (2)− confirma, segons l’Esquerra, “que seran els portaveus municipals qui iniciaran un expedient amb els vestigis que s’han de retirar per a complir amb la Llei de Memòria Històrica” tal com detallava la moció de l’Esquerra, “una qüestió que és de potestat municipal”, subratlla Josep Candela.



L’Esquerra denuncia el “tacticisme” de Compromís



“Els vots de PP i C’s haurien pogut tombar la moció de l’Esquerra que havia estat aprovada, però amb aquest acord s’evita acabar en una via morta. Una votació que Compromís −5 regidors−, sense atendre al canvi d’opinió del PP, volia que es donara igualment per mostrar-se contrari a aquest pacte entre partits”.



Segons el portaveu de l’Esquerra “no compartim la postura de qui vol anar per tacticisme partidista a una votació sabent que va a perdre’s, en eixe escenari no és intel·ligent forçar la confrontació de postures. Ja arribarà el moment de la crítica si després algú no acompleix la seua paraula, però ara no perdem res per esperar uns mesos. Alguns fa molts anys que esperem el compliment de la Llei de Memòria Històrica i ara, gràcies a la iniciativa i negociació de l’Esquerra, estem molt a prop d’aconseguir-ho”.





El regidor de l'Esquerra (ERPV-EUPV) Josep Candela .