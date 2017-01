Les produccions valencianes opten als premis Goya

Dimarts, 31 de gener de 2017 a les 21:00h

El pròxim dissabte, 4 de febrer, es lliuraran els premis Goya i quatre produccions valencianes opten a endur-se el guardó. Graffiti, amb producció i música valencianes, està nominat en la categoria de Millor Curtmetratge de Ficció i competirà amb La Invitación, una altra proposta d’una productora valenciana. Per la seua banda, la pel·lícula Bollywood Made in Spain està nominada en la categoria de Millor Cançó Original, amb un compositor i un productor alacantins, i No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas i Tarde para la ira opten a Millor Disseny de Vestuari, gràcies a una benidormera.El valencià Cristian Guijarro és el productor de Graffiti, que ha estat dirigit per Lluís Quílez i coproduït per la productora valenciana Ainur Films. Aquesta proposta ja porta un gran recorregut perquè, entre altres reconeixements, ha guanyat el premi al Millor Curtmetratge en els premis Forqué i va ser preseleccionat per l'Acadèmia del Cinema de Hollywood dins de la categoria ‘Oscar al Millor Curtmetratge de Ficció’. A més, Graffiti forma part del catàleg de promoció del curtmetratge valencià ‘Curts 2016’ i ha comptat amb les ajudes a la producció de l’Institut Valencià de Cultura. Aquest curtmetratge també té entre les seues files un valencià, Arnau Bataller, compositor de la banda sonora, que ja compta amb una gran experiència, ja que ha participat en llargmetratges com REC4, Perdona si te llamo amor o en sèries com Polseres vermelles o Unió Musical Da Capo.En el cas de La Invitación, és Maria Zamora la representat valenciana qui ha sigut la productora executiva del curtmetratge, dirigit per Susana Casares i produït per Avalon PC. Aquesta producció es va estrenar en el Festival de Mont-real i forma part de la secció oficial de Cinema Jove i del Festival de Cinema de Valladolid, entre d’altres.La cançó Descubriendo India, que forma part de la pel·lícula Bollywood Made in Spain, candidata a ser la millor cançó original dels Goya d'enguany ha estat composada per l'alacantí Luis Ivars, però la participació valenciana en aquest llargmetratge no acaba amb ell, ja que el productor, Vicente Seva, també és d'Alacant. En aquest cas aquesta proposta ha estat dirigida per Ramón Margareto. En el cas d'Ivars no és la primera vegada que està nominat en aquests guardons, ja que en 2015 competia en la mateixa categoria amb Me ducho en tus besos de la pel·lícula Haz de tu vida una obra de arte.La dissenyadora de vestuari de Benidorm, Cristina Rodríguez, compta amb dues candidatures per al premi de Millor Disseny de Vestuari, per una banda amb No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas de María Ripoll i per l'altra amb Tarde para la ira, de Raúl Arévalo, en aquest últim cas al costat d'Alberto Valcárcel. Cristina Rodríguez fa molts anys que treballa com a dissenyadora de vestuari en produccions televisives i cinematogràfiques, experiència que li ha valgut per a estar nominada als premis Goya fins en cinc ocasions. Entre les seues pel·lícules amb directors valencians figuren El dios de madera de Vicente Molina Foix i El cónsul de Sodoma de Sigfrid Monleón. En total ha participat en més de 50 films.El conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, s'ha reunit amb la productora Maria Zamora, el productor de Cristian Guijarro i els compositors Luis Ivars i Arnau Bataller, moment que ha aprofitar per a explicar que “el nostre compromís és donar suport a les produccions valencianes nominades als Goya, per això, per primera vegada, des de l'Institut Valencià de Cultura fem promoció, publicitat i acompanyament d'aquestes produccions. Un exemple d'això és que informem en detall els membres de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques sobre les obres valencianes nominades en qualsevol de les categories, cosa que abans no es feia”.