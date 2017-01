L'Hospital de Dénia, buit i a fosques

Dimarts, 31 de gener de 2017 a les 21:15h

“Ens apaguen els llums, se'n van tots a les seues cases i els malalts i acompanyants seguim ací” quan “fa dos hores i mitja que esperem una ambulància”, denuncia una usuària en un vídeo penjat a les xarxes

RedactaVeu / Dénia.



A les xarxes socials s'ha estès un vídeo en el qual una usuària del l'Hospital de la Marina, situat a Dénia, denuncia la situació en què s'ha trobat després d’esperar, durant més de dues hores i mitja, una ambulància.



En la gravació, ben fosca, es pot apreciar l'hora que és, les 21.06, i poc més. També es pot escoltar la narració de la usuària que explica que no poden veure res i que fa “dues hores i mitja que esperem una ambulància. Ens apaguen els llums i se'n van tots a les seues cases i els malalts i acompanyants seguim ací. No hi ha ningú”. Finalment, explica que aquesta gravació tracta de “posar una denúncia”, perquè tal com diu la usuària, li “pareix una barbaritat” que ocórrega açò.