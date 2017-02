Un projecte col·laboratiu de panells solars en l'Espadà és premiat pel Parlament Europeu

Dilluns, 6 de febrer de 2017 a les 00:00h

Un projecte d'energia amb panells fotovoltaics a l'entorn del Parc Natural de la Serra d'Espadà ha sigut reconegut amb el premi Citizen Energy que lliura el Parlament Europeu a la millor iniciativa desenvolupada en aquest àmbit en 2016. L'actuació ha comprés l'electrificació del complex ecoturístic Mar de Fulles mitjançant una central de panells solars implantada amb un model d'economia col·laborativa, gràcies a l'aportació de 130 ciutadans europeus.Aquest projecte ha comptat amb ajuda econòmica de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, a través del departament d'Energia de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), que ha concedit un total de 66.000 euros per a la instal·lació de la central fotovoltaica aïllada intel·ligent en el complex format per un hotel, un alberg i un restaurant, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.D'aquesta forma, Mar de Fulles, situat en el municipi castellonenc d'Alfondeguilla (Plana Baixa), en la Serra d'Espadà, ha optat per "desconnectar-se" de la xarxa elèctrica i generar l'energia que consumeix mitjançant energies renovables, principalment a partir del sol.Per a açò, la concepció arquitectònica del complex hoteler està basada en criteris de bioconstrucció, amb materials com fusta, argila, pedra i calç, i amb unes dimensions que "redueixen el consum d'energia elèctrica i s'adapten perfectament al paisatge", segons la Generalitat.Es va poder finançar la instal·lació solar fotovoltaica que subministra energia a Mar de Fulles gràcies a l'aportació d'un total de 174.000 euros per 130 ciutadans de diferents països d'Europa a través de la plataforma de préstecs participatius per internet ' Ecrowd ', un projecte català que també ha estat reconegut en aquestos premis de 2016.