El futur gastronòmic en mans dels joves de Dénia i els d'altres Ciutats Creatives europees

Dilluns, 6 de febrer de 2017 a les 00:00h

Una delegació de la ciutat noruega de Bergen va visitar Dénia la setmana passada amb motiu de la preparació d'un projecte educatiu relacionat amb la formació professional en hostaleria i restauració que s'està duent a terme en el marc de les Ciutats Creatives de la Gastronomia de la UNESCO Les delegades de la ciutat noruega, Ruth Rørvik i Heidi Bjønnes, es van reunir amb representants de l' Institut Maria Ibars , del CdT Marina Alta , d' Aehtma i de l'Oficina de la Innovació i la Creativitat de l'Ajuntament de Dénia per a detectar necessitats, oportunitats de col·laboració i perfilar les línies bàsiques de la iniciativa, que es preveu presentar a la convocatòria Erasmus+ de la Unió Europea.Així mateix van mantindre una videoconferència amb la resta de les ciutats participants, Östersund (Suècia), Parma (Itàlia) i Gaziantep (Turquia), i es van establir els continguts bàsics del projecte. El paper dels joves cuiners en el desenvolupament d'una gastronomia sostenible i vinculada al territori, en l'enfortiment dels sistemes alimentaris locals i en la necessitat de donar suport al desenvolupament d'indústries agroalimentàries artesanals i de l'agroecologia, constitueix el punt de partida per a l'elaboració del projecte que haurà de ser presentat a la convocatòria Erasmus+ de la Unió Europea abans del 30 de març de 2017.

El projecte, amb una durada prevista de dos anys, contemplarà també pràctiques d'estudiants que es realitzaran en institucions culinàries de cadascuna de les ciutats creatives, l'adquisició de competències per emprendre i així crear empreses amb l'objectiu d'augmentar l’ocupabilitat dels joves i millorar les seues expectatives laborals.El programa Erasmus+ pretén aconseguir una major cooperació a través d'associacions estratègiques entre institucions de diversos països, i fins i tot sectors, a nivell local, regional, estatal i europeu, amb la finalitat d'aconseguir una formació de qualitat que responga a les expectatives dels mercats laborals estatals i europeus, creant entorns més moderns, major capacitat per a treballar en l'àmbit internacional i mètodes més innovadors per a millorar la formació professional dels joves.