Bocairent celebra els actes centrals de les Festes de Moros i Cristians

Divendres, 3 de febrer de 2017 a les 00:00h

La població de Bocairent (la Vall d'Albaida) entra de ple en la celebració de les Festes de Moros i Cristians en honor a Sant Blai en aquest cap de setmana, quan es concentren els actes centrals d' aquest programa d'actes . Aquestes festes van començar la seua anadura allà pel 1859.El divendres és el Dia de les Caixes, perquè a les 23 hores comença la Nit de caixes, on totes les filaes de Bocairent realitzen una desfilada de fanals i mentrestant redoblen les caixes. Aquest acte té els seus orígens en el 1632, quan aquesta població, agraïda per la curació de l'epidèmia que patia, van proclamar Sant Blai patró de la vila i per a proclamar-ho públicament ho van fer a colps de caixa per tots els carrers.L'endemà, dissabte, 4 de febrer, Dia de l'Entrada, té un acte que és el gran protagonista del cap de setmana, l'Entrada de Moros i Cristians que comença a les 16,30h des del carrer de la Batalla de Lepant fins a la plaça de l'ajuntament. Aquest és el moment en què els festers mostren les seues millors gales i els qui ostenten càrrec fan gaudir el públic amb les diferents boatos i músiques especials que han preparat per a l'ocasió. En aquest acte es recorden les tropes aragoneses del Rei en Jaume I, les quals, amb el comandament del Cavaller d'Oriz, van entrar al poble moro de Bekirent en 1245.