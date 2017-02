Pruna Llibres torna amb una tria de textos de Sebastià Carratalà publicats en La Veu

Divendres, 3 de febrer de 2017 a les 00:00h

Després de l’èxit editorial aconseguit amb Gabinet de curiositats (Pruna Llibres, 2015) de l’artista, escriptora i col·laboradora d’aquest diari, Anna Moner, on cal recordar que rebé el Premi de la Crítica dels escriptors valencians al millor assaig publicat el 2015, Pruna Llibres, l’editorial dirigida per Josep Martínez, torna amb una tria de textos que novament han vist la llum en aquest diari, en aquesta ocasió, els textos són obra de Sebastià Carratalà.A l’ombra del temps recull cinquanta articles al llarg de sis capítols que Carratalà ha publicat en aquest diari, així com un quadern adjunt amb il·lustracions d’Anna Moner i el mateix Sebastià Carratalà. El lector “pot mirar-les mentre llegeix, perquè estan vinculades amb els capítols, o pot mirar-s’ho per separat, ja que queda com un altre objecte dins del llibre”, explica l’escriptor. El mateix Carratalà empra el pròleg per a explicar com ha estat aquesta tria “difícil”, ja que “hi havia molts textos on triar i havia de deixar molts fora”, afegeix. Així doncs, s’han seleccionat els textos que “hem pogut agrupar per capítols i que donen certa unitat entre ells, on d’alguna manera tenen una temàtica comuna”. Dídac Ballester és el dissenyador de l’edició d’A l’ombra del temps de Sebastià Carratalà.El llibre es presenta el proper dimarts 7 de febrer a la llibreria Fan Set, a l’Octubre CCC, a les 19h. A la presentació assistiran Josep Martínez, editor de Pruna Llibres, i l’autor, Sebastià Carratalà, tots dos acompanyats pel coordinador de La Veu, Moisès Vizcaino.