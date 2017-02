AE-Agró i l'Ajuntament de Moixent arriben a un acord en el litigi del Bosquet

Divendres, 3 de febrer de 2017 a les 00:00h

Ecologistes i consistori arriben a una entesa per a executar la sentència del TSJ valencià que obligava a reposar el BIC al seu estat original

Acció Ecologista-Agró i l' Ajuntament de Moixent (la Costera) han signat un acord, aprovat prèviament pel Plenari de la corporació municipal, en relació a l'execució de la sentència del TSJ valencià que, en març de 2006, declarava il·legals les obres realitzades pel consistori en el BIC de l'Embassament del Bosquet.

Segons l’entitat ecologista, durant aquests darrers 10 anys, l'ajuntament “intentà legalitzar la restauració del BIC (Bé d'Interés Cultural) sense èxit” fins que, en gener de 2012, el Tribunal Superior de Justícia valencià (TSJ) va considerar finalment l'obra com a il·legal i va exigir reposar l'actuació a la situació anterior, tal com demanava AE-Agró, entitat que durant aquest temps, apunta, “sempre ha tractat d'arribar a un acord amb el consistori”.



“Mantindre la integritat i originalitat del BIC de l'Embassament del Bosquet -tal com va ser planificat per Pascual Caro, arquitecte i promotor d'aquest monument que data de segle XVII- ha sigut sempre l'objectiu i la principal preocupació del col·lectiu comarcal d'Acció Ecologista-Agró La Costera en el seu litigi amb l'Ajuntament de Moixent per les obres de restauració del BIC del Bosquet.



Aquesta actuació, impulsada pel consistori, va ser realitzada en l'any 2000 per una escola taller de jardineria, arqueologia i maçoneria, motiu pel qual es van instal·lar murs de maçoneria “sense cap tipus de justificació que alteraven el monument original”, apunta AE-Agró, que va acceptar les actuacions arqueològiques i de jardineria, “però va rebutjar part de les obres realitzades perquè no permetien conservar la singularitat del BIC del Bosquet”.



Excavacions arqueològiques.



Retirada d’una font i del mur de maçoneria



Després de les diferents reunions mantingudes entre l'associació ecologista i l'ajuntament, s'ha aconseguit arribar a un acord per a modificar les obres realitzades en l'any 2000. Així, per exemple, s'ha retirat una font que ni funcionava ni formava part del conjunt original del monument. També s'ha retirat part del mur de maçoneria construït junt a l'embassament, el qual “obstaculitzava l'accés a l'aigua de la fauna silvestre i el ramat”. A més a més, s'ha eliminat una altra part del nou mur que es va instal·lar prop del mur de contenció original de l'embassament.



Font.



AE-Agró conclou el seu comunicat explicant que ha permès el manteniment de part de les zones restaurades en l'any 2000, “a pesar de la seua il·legalitat, a canvi del compromís de l'Ajuntament de Moixent de posar en valor el BIC del Bosquet i el seu entorn”. Així, el consistori s'ha compromès a instal·lar panells informatius en la zona per a difondre i explicar els valors del Bosquet i també a incrementar la vigilància i control de les actuacions que es desenvolupen en l'entorn de l'embassament. A més a més, l'ajuntament es farà càrrec del manteniment i conservació dels arbres del BIC. Especialment de les singulars i majestuoses carrasques (Quercus ilex) del seu entorn.



Un dels ponts amb problemes de manteniment.



La “preocupació” d'AE-Agró pel manteniment del patrimoni històric de Moixent “no es limita només al BIC del Bosquet” assegura. En aquest sentit informa que en l'acord signat amb l'ajuntament “també s'ha aconseguit que el consistori realitze dos informe sobre antics ponts que, malauradament, presenten problemes de manteniment que amenacen la seua conservació”. Concretament es tracta del Pont de Vahillo, que data del segle XVIII, i el Pont de les Casetes de Lloma, construït durant l'edat mitjana.



