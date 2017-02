Caixa Popular fa balanç positiu de beneficis amb un increment de clients i treballadors

Dijous, 2 de febrer de 2017 a les 19:15h

Caixa Popular, una vegada acabat el 2016, fa balanç i fa saber que han tancat l'any amb un benefici de 8,05 milions d'euros, després de realitzar una dotació de 9,3 milions d'euros. Aquest benefici, abans d'impostos, ha experimentat un creixement del 29%, augment que ve de la mà de 12.000 nous clients i una ampliació de la plantilla amb 15 llocs de treball, segons explica la cooperativa en un comunicat.L'entitat va finalitzar l'exercici amb uns dipòsits de 1.310 milions d'euros, la qual cosa representa un increment del 3% pel que fa a l'anterior. A més, aquesta cooperativa ha mantingut una política activa a l'hora d'oferir finançament a les empreses, comerços, autònoms i famílies valencianes, que ha situat les inversions creditícies en 849 milions d'euros, la qual cosa suposa un increment del 7 %, respecte al 2015.Aquest 2016 ha suposat, per a Caixa Popular, arribar als 178.000 clients, la qual cosa implica un creixement de 12.000 nous clients. A més, gràcies a la seua aposta de banca digital i a l'aliança amb el Grup Caixa Rural, més de 100.000 clients ja són usuaris de Ruralvía, la banca online i mòbil de l'entitat.El creixement de l'entitat també s'ha reflectit en l'equip humà, Caixa Popular ha generat 15 nous llocs de treball, de manera que ha aconseguit una plantilla de 344 persones, on el 85,17% són Socis de Treball de l'entitat, és a dir, propietaris de la mateixa.A més, Caixa Popular ha continuat el seu pla d'expansió donant cobertura financera a les poblacions valencianes, amb l'obertura de tres nous punts de venda a Sagunt, Olocau i Ibi, cosa que augmenta la seua xarxa a 68 oficines repartides per les principals poblacions de nou comarques valencianes.El Pla Estratègic de l'entitat es basa a seguir fixant les claus en un creixement sostenible, que permeta oferir un model de banca que coopera amb les persones i amb el seu entorn, més social i solidari, així com continuar sent una entitat netament valenciana.En referència al balanç del 2016, l'entitat destaca que el marge d'interessos i el marge brut es van situar, en el tancament de l'exercici, en 30,47 milions d'euros i en 45,03 milions d'euros, respectivament, cosa que suposa un increment del 8% en tots dos casos.A més, les dotacions al fons d'insolvència de 9,3 milions d'euros situen la cobertura total de la morositat. Els immobles adjudicats s'expliquen, en un 85,6%, per un descens de la ràtio de mora fins al 7,93%.Caixa Popular també remarca que, fruit de la contínua gestió d'ajustos en despeses i millora de la competitivitat, la cooperativa de crèdit ha aconseguit que la ràtio d'eficiència estiga, a 31 de desembre, en el 54,46.