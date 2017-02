Disgust pels atacs a la presència de Garzón en l'homenatge a les víctimes bombardeig Xàtiva

Divendres, 3 de febrer de 2017 a les 00:00h

La negativa del Consell de la Joventut de Xàtiva a participar en l' acte d'homenatge del pròxim dia 12 a les víctimes del bombardeig de l'estació , juntament amb la campanya iniciada contra la participació de l'exjutge Baltasar Garzón en aquesta cerimònia, ha caigut com un poal d'aigua freda entre els membres de Republicans de Xàtiva, entitat organitzadora de l'esdeveniment.Així, Vicent Gimeno, màxim responsable de l'organització i coordinació de l'Homenatge previst, el diumenge 12, a la plaça de l'Estació, en ser preguntat per les crítiques a la presència de l'exmagistrat de l'Audiència Nacional en Xàtiva, ha manifestat a La Veu sentir-se "molt fastidiat" per aquestes: "El que més ens importa a Republicans de Xàtiva és fer un homenatge al dret de les víctimes –del bombardeig que va causar més de 150 morts i 200 ferits entre soldats i població civil un 12 de febrer del 1939– a ser recordades".Segons Gimeno "si Garzón ve –a Xàtiva– i es postula per aquest dret, molt bé, i si no, tampoc no passa res. El que intentem, a base de faena, de treballar més de 6 mesos a l'any, és divulgar la memòria i el nom d'eixes víctimes, ha subratllat Gimeno, qui ha recordat que, al seu entendre, l'exjutge "és una persona que s'ha dedicat internacionalment a la recuperació de la memòria històrica" i per això l'inviten a participar en l'homenatge d'enguany.Gimeno ha expressat, a aquest digital, el seu disgust, enuig i malestar pel fet que el Consell de la Joventut de Xàtiva (CJX) s'haja desmarcat de l'homenatge argumentant que "s'han deixat en un segon pla les víctimes i laseua recuperació" i després de criticar la seua "excessiva" i "innecessària" duració i nombre d'intervencions i apostar per la seua reducció. En qualsevol cas, des del CJX matisen que no volen "menysprear en cap cas la labor realitzada per Republicans de Xàtiva en els últims anys", que ha permès que aquest acte continuara celebrant-se i que ha aconseguit una major projecció a Xàtiva i a la resta del País Valencià.Precisament, en aquest sentit, el coordinador de l'Homenatge ha volgut significar: "Només hem fet que treballar i molt durant més de sis mesos, hem posat molt d'entusiasme a l'organització de l'acte i hui mateix hem fet un mailing amb la invitació a més de 400 pobles del País Valencià i a totes les localitats de l'Estat espanyol amb víctimes franquistes, que és com entenem que cal fer les coses".