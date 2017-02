Castelló (Ribera Alta) ret homenatge als esportistes locals en la II Gala de l’Esport

Dijous, 2 de febrer de 2017 a les 19:00h

Enguany, representants de totes les entitats i clubs i esportistes individuals en actiu o ja retirats reben un merescut homenatge

RedactaVeu - Castelló (Ribera Alta)



El proppassat 29 de gener, l’Auditori Rex de Castelló acollia la II Gala de l’Esport, un acte amb el qual es vol homenatjar els esportistes castelloners i totes les entitats que diàriament aposten per l’esport com a activitat necessària per al bon desenvolupament personal i social dels veïns i veïnes de Castelló.



Des de la Regidoria d’Esports del nostre Ajuntament, juntament amb el Consell d’Esports, es treballa amb la intenció de donar suport en la mesura del possible perquè l’esport siga una activitat fonamental en l’agenda de tots els nostres conciutadans, perquè cal no oblidar els beneficis tant físics i psicològics com socials, que aporta la pràctica de qualsevol activitat esportiva.



Per això, s’ha organitzat la segona edició de la Gala de l’Esport basada en tres prioritats fonamentals: reconèixer el paper dels esportistes locals, tant els d’abans com els d’ara; mostrar a tot Castelló l’ampli ventall d’esports que es practiquen a la nostra localitat i fomentar la pràctica de qualsevol esport per gaudir dels beneficis que este aporta.





El mateix Consell d’Esports va proposar que fóra la tennista Mati Muñoz l’encarregada de donar els guardons a cadascun dels homenatjats. Mati compta amb un impressionant currículum esportiu i volem agrair la seua participació a la Gala i destacar la seua generositat i simpatia per acceptar compartir amb tots els assistents un acte tan important per a fomentar la pràctica de l’esport entre la població de Castelló.



Va obrir la gala el grup Shake my mind, qui va fer gaudir el públic allà reunit amb la combinació de l’esperit esportiu i l’elegància sublim de la dansa. Tot un espectacle fantàstic, pel qual els volem donar l’enhorabona més sincera.



Tot seguit es va passar al lliurament de guardons, distribuïts en tres modalitats: guardonats pels seus clubs i entitats esportives, els becats amb dotació econòmica i finalment el Guardó del Consell d’Esports.



Només ens queda felicitar a tots els guardonats en particular i a tots aquells que estimen l’esport, el practiquen i el gaudeixen, i convidar-los perquè siguen capaços de transmetre eixe esperit esportiu a tothom i difondre que la pràctica de l’esport és fonamental per a, d’alguna forma, millorar la nostra vida i la de tothom.





Guardonats pels seus clubs i entitats esportives :

Club ciclista de Vva de Castellón guardona: Roberto Llorens

Associació de taekwondo guardona: Pedro Sala Michelena

Club de natació Samaruc guardona: l’equip femení

Club de pesca la Madrilla guardona: Salvador Varela Micó

El centre ocupacional guardona: Cristina Fombuena Granero

Escola de patinatge guardona: les patinadores més antigues i que hui són monitores

Escola de Futbol de Castelló guardona: Salvador Sala Villar

Veterans UD de Castelló guardona: Gabriel Zapata (Gaby), Enrique Giménez i José Lorente ( Loren )

Club Multiesportiu El Castellet, guardona: Martín Navarro

Becats amb dotació econòmica:

Bàrbara Campos

Joan Aliaga

José Ramón Mascarós

Ricard Sentandreu

Míriam Gregori

Martín Navarro



Guardó del consell d’esports :

Floreal Honrubia: ciclista professional. Cal destacar la seua participació en el Tour de França, el Giro de Italia i la Volta a Espanya

Colombaires: l’associació ‘La progressiva’ de columbicultura fa el centenari de la seua creació en el poble

Jonathan Guillem: Subcampió d’Espanya en la modalitat d’Agility 2016

José Ramón Mascarós: Campió d´Espanya en la modalitat de Musin 2016

Alba Vela: Campiona autonòmica 2016 en la modalitat de dansa acrobàtica

Carla Tomàs: Subcampiona autonòmica en Salt de longitud 2016



Enhorabona a totes i a tots!