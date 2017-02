L'Orquestra de València inicia el festival Beethoven amb totes les seues peces per a piano

Dijous, 2 de febrer de 2017 a les 20:00h

Aquest divendres, 3 de febrer, a les 19.30 hores, a la Sala Iturbi del Palau de la Música l'Orquestra de València, començarà el Festival Beethoven, programat dins dels actes commemoratius del 30è aniversari del Palau de la Música, amb un concert dirigit per Yaron Traub , on el públic podrà escoltar l'obertura Egmont en fa menor i les simfonies núm. 4 i núm. 5 del geni alemany.La presidenta del Palau de la Música, Glòria Tello, assistirà al començament d'aquest festival , que suposa “un dels pilars més importants dels actes commemoratius que estem programant per al nostre 30è aniversari, amb sis concerts de gran qualitat que es desenvoluparan durant aquest mes de febrer i on podrem escoltar totes les simfonies i concerts per a piano del compositor alemany”. A més, “amb el protagonisme, com no podia ser d'una altra manera, de la nostra Orquestra de València, que estarà acompanyada pel genial Daniel Barenboim, en la seua faceta de pianista, i per altres grans solistes”.En aquest cicle de sis concerts, Barenboim interpretarà el cèlebre Concert per a piano núm. 5 Emperador, un dia abans d'oferir un recital amb les sonates de Franz Schubert. Altres concertistes destacats que hi participaran són Alexei Volodin, David Fray, Khatia Buniatishvili i Iván Martín.Per altra banda, aquest dijous i també divendres, els assaigs d'aquest concert estan oberts als centres escolars, per la qual cosa prop de 1.500 alumnes podran gaudir tant de veure un assaig de l'agrupació valenciana en directe com de les obres del geni de Bonn. Un altre dels motius d'aquesta obertura als alumnes és que Ludwig van Beethoven és una de les matèries obligades dels alumnes de secundària. També visitaran altres espais del Palau, com ara les sales d'Exposicions, "Lucrècia Bori" i "Martin i Soler i assistiran a la projecció del Flash Mob de l'Orquestra de València, que serà explicat per un especialista.