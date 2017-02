La 'classe inversa' és millor mètode d'ensenyament que el tradicional en la UPV

Dilluns, 6 de febrer de 2017 a les 00:00h

Aquest nou model li fa una volta als rols de professor i alumne i fa fora de l'aula l'aprenentatge magistral per a, així, en classe fer dinàmiques col·laboratives que consoliden l'assignatura

Gettyimages - Classe. URL curta



Etiquetes

UPV



EP / València.



Un informe sobre la '



Els resultats de la classe inversa són "molt satisfactoris", segons Vicente Botti, vicerector de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions i responsable de la iniciativa, qui ha explicat que, en l'últim curs, s'ha posat en marxa aquest model pedagògic en 261 assignatures, de 63 titulacions diferents. "Quasi 8.000 alumnes de la UPV han provat aquesta nova metodologia. I açò ja suposa una mostra suficient que aporta resultats fiables", ha apuntat.

Un informe sobre la ' flipped clasroom ' o classe inversa, presentat aquest dijous al Consell de Govern de la Universitat Politècnica de València , demostra que és millor mètode d'ensenyament que el tradicional a les aules de la institució, segons ha informat l'entitat en un comunicat.Els resultats de la classe inversa són "molt satisfactoris", segons Vicente Botti, vicerector de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions i responsable de la iniciativa, qui ha explicat que, en l'últim curs, s'ha posat en marxa aquest model pedagògic en 261 assignatures, de 63 titulacions diferents. "Quasi 8.000 alumnes de la UPV han provat aquesta nova metodologia. I açò ja suposa una mostra suficient que aporta resultats fiables", ha apuntat.



Es tracta d'un model pedagògic que canvia els rols de professor i alumne dins i fora de l'aula: la classe magistral es porta a casa, on l'estudiant aprèn els coneixements a través de vídeos i de material multimèdia i el temps de classe s'utilitza per a fer pràctiques, treball en equip i altres dinàmiques més col·laboratives.



"Les dades indiquen que la 'flipped classroom' millora el rendiment dels alumnes. Els estudiants que són molt bons continuen sent excel·lents i els que no s'esforcen segueixen sense enganxar-se. Però, els que estan en la zona mitjana es comporten millor i pugen fins a un punt en les seues qualificacions. Passen d'una nota de 6 a un 6,5 o un 7", ha explicat Botti.



L'informe també incorpora, en les enquestes, els alumnes que han participat d'aquest nou model, que segons explica el comunicat estan més satisfets amb la formació que reben i, com a conseqüència, valoren millor els professors que la imparteixen. "És decisió del professor quina metodologia emprar en la seua classe. Però, a la vista dels resultats, la 'flipped classroom' ha arribat per a quedar-se."