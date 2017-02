Castelló de la Ribera convoca el Premi Literari ‘Soler i Estruch’ amb major dotació

Divendres, 3 de febrer de 2017 a les 10:30h

Maurici Belomonte, Jovi Lozano-Seser, Sico Fons, Victòria Lovaina, Enric Camps, Elvira Cambrils o Josep Manel Vidal són alguns dels històrics guanyadors del prestigiós premi Literari Soler i Estruch que, de nou, l’Ajuntament de Castelló de la Ribera (Ribera Alta) ha convocat per a l’edició 2017.Enguany, l’Ajuntament ha impulsat aquest certamen, Premis Literaris ‘Castellum Ripae’, amb dos nous guardons: el Premi d’Assaig “Vicent Ignasi Franco” i el Premi “Ausiàs March” de poesia Infantil ( Bases ). A més, el tradicional Premi Soler Estruch de narrativa augmentarà la seua dotació, de 2000 a 2500 euros.L’alcalde de Castelló de la Ribera, Òscar Noguera, en declaracions a La Veu, ha explicat que el consistori “sempre aposta per la cultura i, com no, pels nostres escriptors i la nostra llengua. Castelló viu el valencià i la cultura; per això, hem apostat per l’augment de dotació per al Premi Soler i Estruch i la incorporació al certamen literari de dos noves modalitats” Edicions del Bullent publicarà l'obra guanyadora del Premi Soler i Estruch de narrativa.El termini per a presentar els originals acaba el dia 3 de juliol del 2017 i el veredicte se sabrà el 9 de setembre.Les bases del Premi Soler i Estruch es poden consultar a