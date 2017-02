Febrer, un mes de teatre en valencià als escenaris del país

Divendres, 3 de febrer de 2017 a les 11:30h

Després de tancar amb èxit la representació a Palma de la darrera producció de Teatre del poble valencià, el musical Happy End, així com penjar el cartell de 'No hi ha localitats' als tres teatres del País Valencià on es dugué a terme l’homenatge Reviscola Tio Canya, l’ Institut Valencià de Cultura (IVC) ha posat en marxa la programació de teatre dels escenaris que gestiona a través de la direcció adjunta de Teatre i Dansa. Canviant el rumb de polítiques anteriors, les propostes d’aquest mes de Febrer Teatral són majoritàriament en valencià, amb obres d’autoria contemporània, de manera que durant un mes es podrà gaudir, als espais escènics públics del País Valencià, de tres variants de la llengua a través del teatre.D’autors catalans es podrà veure El Test de Jordi Vallejoal, al Teatre Principal de València (1 al 5 de febrer), interpretada per Sergio Caballero, Clàudia Costas, Carme Poll i David Vert, o L’electe de Ramon Madaula (22 al 26 de febrer), també al Principal de València, amb direcció de Jordi Casanovas.El Teatre Rialto acollirà l’obra de l’illenc Toni-Lluís Reyes, Guium o la ciutat adormida (2 al 5 de febrer) amb direcció de Víctor Muñoz i Trio, del valencià Rodolf Sirera, dirigida per Rebeca Valls.El Principal de València també acull, en castellà, Historias de Usera, de Miguel del Arco (del 16 al 19 de febrer), amb direcció de Fernando Sánchez-Cabezudo.