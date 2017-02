La vida i obra de Lluís el Sifoner en ‘un documental de tres pams i mig’

Divendres, 3 de febrer de 2017 a les 11:45h

L’SGAE de València acull la presentació del film dirigit per Ximo Guardiola



RedacatVeu / València.



El proper 9 de febrer, la seu de l’SGAE a València acull la presentació del documental que recull la vida i obra de Lluís el Sifoner, que ha estat descrit com una “representació de la identitat valenciana”, com així ho afirma l’expresident de la Generalitat Josep Lluís Albinyana en la seua col·laboració en el film.



Dirigit per Ximo Guardiola, Un documental de tres pams i mig recull les impressions de diverses veus valencianes que coneixen el Sifoner i que descriuen la sensació o el significat que tenen per a ells les cançons de “l’impulsor d’Escola Valenciana i doctor en Filologia”.



El títol del documental fa honor a una de les cançons més conegudes del Sifoner, “l’èxit més important de vendes d’un disc en valencià fins el dia de hui”.