Clara Ferrando: ‘Sense autonomia financera no hi ha autonomia política’

Divendres, 3 de febrer de 2017 a les 11:45h

Clara Ferrando, Secretària Autonòmica d'Hisenda, va fer un repàs a tots els aspectes de l'infrafinançament valencià a la seua conferència al Casal Jaume I d'Elx , amb una sala plena de gent expectant. Les xifres que mostrà parlen soles:Al País Valencià, el finançament regional per càpita és el menor, amb 1825 € per habitant. Les inversions de l'Estat al País Valencià tampoc compensen, doncs haurien de ser l'11% pel percentatge de població i es queden en un 5-6% anuals. El deute històric suma 30.000 milions que l'Estat espanyol acumula amb les valencianes i valencians des del 1982. El deute actual del País Valencià és de 43.194.000.000 €, l'endeutament autonòmic major. Clara recordava que tot i que a la corrupció i la mala gestió anteriors correspon un 10 % del deute "que no és poc”, a l'infrafinançament correspon el gruix de la resta. “No som dels que més gastem, el nostre problema no és de despesa sinó d'ingressos, ja que no ens donen el que necessitem ni tant sols per cobrir els serveis bàsics que tenim transferits” apuntava la secretària autonòmica.Va recordar que la situació actual va, fins i tot, contra les lleis principals estatals, com ara la Llei Orgànica del Finançament Autonòmic o la Constitució. La situació actual d'infrafinançament valencià viola principis constitucionals com el d'autonomia financera, solidaritat interterritorial o igualtat. “Sense autonomia financera no hi ha autonomia política”, recordava Clara Ferrando.També ens recordava el repte que està suposant negociar tota aquesta situació a Madrid, amb moltes autonomies amb drets adquirits però que desproporcionen el sistema: “Ja podem tindre tota la raó del món, però si som invisibles a Madrid, no tenim res”. Recordava també la deixadesa dels governs valencians anteriors, que no van demanar ni tan sols que el criteri de població i de renda es revisara quan tocava perquè les valencianes i valencians rebérem el que ens tocara d'acord amb la nostra situació. “Només volem el que és just, el que ens pertoca per la nostra situació demogràfica i econòmica actual”.