La Veu estrena el nou clip de ‘Carnestoltes per tot l’any’ de Joanes i la colla de Pantaix

Divendres, 3 de febrer de 2017 a les 12:30h

ha gravat el videoclip de Carnestoltes per tot l’any, la segona cançó que recull el disc Revisat (Mésdemil, 2015). El disc fa un repàs a la trajectòria del grup a través de 13 cançons, que tot i estar presentades en format acústic, com afirma el vocalista i guitarrista de la colla, Eduard Joanes, “no hem pogut residir de revisar” per a actualitzar el so, és a dir, en certa manera “electrificar-lo”.La Veu us ofereix en exclusiva aquest videoclip de Carnestoltes tot l’any, després, el passat 2 de maig, Potser. En el treball discogràfic, participen, a més d’Eduard Joanes, les guitarres de Josep Maravilla i Carlos Llidó a les percussions i bateria. També hi han participat els fills d’Eduard Joanes, Marçal i Jordi, que fan de catalitzadors entre les dues generacions, essent el substrat del projecte, així com la col·laboració de Carraixet.