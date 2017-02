Ramon Ferrer reelegit president de l’AVL

Divendres, 3 de febrer de 2017 a les 12:45h

Aquest divendres, 3 de febrer, ha tingut lloc el ple extraordinari de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) per a triar la presidència, després que a finals del 2016 cap dels dos candidats obtinguera majoria suficient per a seguir el procés de votació. Novament, a la presidència optaven Ramon Ferrer i, el fins ara vicepresident, Josep Palomero.Finalment, Ramon Ferrer ha sigut reelegit president després t'obtindre 11 vots respecte dels 7 aconseguits per Palomero. Els altres dos vots han estat en blanc.Així doncs, l’AVL compta amb una nova junta de govern, presidida per Ramon Ferrer i que tindrà com a vicepresident Joan Rafael Ramos, el director de l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, que era l'única candidatura presentada. Verònica Cantó continuarà com a secretària, mentre que les dos vocalies a què optaven quatre acadèmics (Immaculada Cerdà, Artur Ahuir, Àngel Calpe i Honorat Ros) finalment les ocuparan Immaculada Cerdà i Honorat Ros.