Es desvelen algunes incògnites sobre la gestió de ValNet al món professional de la pilota

Divendres, 3 de febrer de 2017 a les 13:30h

El món professional de la pilota valenciana és una incògnita amb moltes preguntes per resoldre. Des de la selecció de ValNet com a empresa que gestionarà el món professional en aquest exercici 2017, moltes són les preguntes dels aficionats i mitjans de comunicació que, fins ara, no han obtingut resposta, ja que, aquest dissabte a Pelayo, volen que tot siga “sorpresa”.Així ho han confirmat a 'Colp a Colp' dos dels membres de ValNet, Daniel Ribera i Emilio Peris, que han sigut entrevistats aquest dijous a migdia al programa de ràdio.“Hem volgut donar-li eixe misteri per a donar la sorpresa als aficionats”, deia Emilio Peris, mentre que Daniel Ribera reconeixia que hi havia alguns jugadors que estaven molt clars per a tothom, com ara “Puchol II, Soro, Genovés, Félix o Javi, jugadors de molt de nivell que tenen el seu lloc assegurat”.Les partides que se celebraran dissabte a Pelayo seran, per tant, d’exhibició, a 6 jocs, i les jugaran els pilotaris que, posteriorment, estaran tant en la nòmina professional com al Circuit Professional. “Els jugadors ens han escollit per l’estabilitat i perquè ens coneixen ja”, ha reconegut Emilio Peris.Respecte al calendari, que encara es tardarà algunes setmanes a confeccionar, Ribera afirma que serà “paregut al que estava fent-se i hi haurà algunes competicions com l’Individual, la Copa i la Lliga i alguns tornejos que es classificaran segons el nivell”.Altre tema abordat ha sigut el rànquing tant d’escala i corda com de raspall. Respecte a eixe tema, Peris ha assegurat que “per veure el rànquing encara falten alguns mesos, ja que els paràmetres que segueix són complexes”. No obstant això, hem confirmat que els paràmetres ja estan establerts i el rànquing serà una realitat.Així mateix, en allò referent a la nova marca “Faixa roja” per a les partides, Emilio Peris ha assegurat que tots els trinquets podrien tindre eixe tipus de distinció i que poden ser tant partides del dia a dia com en dies assenyalats. “Simplement han de complir uns requisits. És donar un plus a eixes partides”, ha afirmat.En els pròxims dies, coneixerem algunes de les respostes que començaran a desvelar-se a Pelayo el pròxim dissabte. Per alguns temes, com ara el rànquing, el calendari o els requisits per a fer partides “Faixa Roja”, encara haurem d'esperar per a tenir més informació.