La norma que prohibeix tocar les campanes de València la va fer el PP de Rita Barberá

Divendres, 3 de febrer de 2017 a les 14:00h

Joan Ribó ha explicat que ‘no és qüestió de laiques o religioses, és qüestió de so’ i que la norma, ‘mentre no la canviem, cal complir-la’



EP / València.



Aquest divendres, l'alcalde de València, Joan Ribó, ha indicat, respecte al volteig de campanes en la ciutat per de la polèmica suscitada després que el consistori decidira suspendre els tocs regulars en els campanars de la parròquia de Sant Nicolás i en altres esglésies del centre, que "no és una qüestió de campanes laiques o religioses" sinó "una qüestió de so".



En aquest sentit, Ribó ha al·ludit al “necessari compliment de l'Ordenança Municipal” contra la Contaminació Acústica aprovada el 2008 i ha dit que l'única excepció és per als edificis declarats Bé d'Interès Cultural (BIC), com ara El Miquelet.



El responsable municipal ha exposat que és una norma que procedeix de l'anterior govern municipal del PP i que la seua vigència fa que s'haja de complir per part de tots. "És una normativa que no vam fer nosaltres però que obliga a tots a complir-la. Mentre no la canviem, cal complir-la", ha declarat.



El primer edil s'ha pronunciat d'aquesta manera en la roda de premsa que ha oferit per a informar de l'execució del pressupost municipal del 2016 i del compliment del Pla d'Ajust, preguntat per aquesta polèmica i per la possibilitat que la solució estiga a reduir els decibels de les campanes.



Així, l'alcalde, que aquesta mateixa setmana va advocar per buscar una solució "tècnica" i de "consens" que permeta seguir escoltant les campanes de la ciutat però baixant la seua intensitat de so per a complir la norma, ha considerat que seria "interessant per a tots, per a les esglésies i l'Ajuntament", optar per la possibilitat d'optar pel sistema de reduir els decibels.



Joan Ribó ha apuntat que seria una opció "fàcil" poder "baixar" el so de les campanes de la ciutat "fins als límits de decibels" permesos i "complir la norma". Ha agregat que a ell li agrada el so de les campanes i ha insistit a treballar per a aconseguir una solució.



Preguntat per si els tocs del rellotge de l'Ajuntament compleixen l'ordenança de contaminació acústica, Ribó ha dit que si no és així "s'arreglarà" perquè ho faça. "Es faran els mesuraments i, si no es compleix, es baixarà la potència al nivell que la complisca", ha asseverat el primer edil.